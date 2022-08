Ferrari sa na VC Maďarska zle rozhodlo. Boli to šialené preteky, zhodnotil víťazný Verstappen (video)

Šialené preteky

Mercedes sa približuje najlepším

First time on pole for George Russell, and he looked at home there ?#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/hh2zU5T7Xr — Formula 1 (@F1) July 31, 2022





Šampionát Formuly 1 pokračuje po letnej prestávke v závere augusta štrnástym podujatím sezóny v belgickom Spa-Francorchamps.



V Pohári konštruktérov vedie Red Bull pred druhou Scuderiou Ferrari o 97 bodov, tretí Mercedes stráca 127 bodov.



Verstappen vedie poradie jazdcov s 258 bodmi, druhý Leclerc ich má na konte 178 a tretí Mexičan Sergio Pérez z Red Bullu 173. Do konca roka sa odjazdí ešte deväť veľkých cien.



Šampionát Formuly 1 pokračuje po letnej prestávke v závere augusta štrnástym podujatím sezóny v belgickom Spa-Francorchamps.. Do konca roka sa odjazdí ešte deväť veľkých cien.

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Holandský motoristický pretekár Max Verstappen zaznamenal vo Veľkej cene Maďarska na okruhu Hungaroring pri Budapešti ôsme víťazstvo v trinástom podujatí aktuálnej sezóny majstrovstiev sveta Formuly 1 a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu na 80 bodov.Obhajca titulu pritom štartoval až z desiatej pozície, no vďaka ideálnej stratégii sa postupne prepracoval na čelo. Na pódiu ho doplnili britskí piloti Mercedesu - druhý Lewis Hamilton a tretí George Russell "Kto by dnes (1. augusta pozn. redakcie) ráno očakával taký výsledok? Je to úžasné. Zviedol som veľa súbojov a užíval som si to. Boli to šialené preteky, ale zostali sme pokojní a zvíťazili sme. Podmienky boli náročné, ale mali sme naozaj dobrú stratégiu. Vždy sme dobre zareagovali na súperov a absolvovali zastávku pri mechanikoch v správnom čase. Myslím si, že Ferrari si zvolilo nesprávne pneumatiky. Bolo rýchle, ale zle sa rozhodlo. Mám veľký náskok, ale v boji o titul si nemôžete dovoliť žiadne chyby," povedal víťazný jazdec tímu Red Bull Racing.Monačan Charles Leclerc štartoval tretí za Russellom a tímovým kolegom zo Scuderie Ferrari Carlosom Sainzom, no skončil až šiesty."Dal som tímu najavo, že chcem zostať na stredne tvrdých pneumatikách čo najdlhšie. Išli sme však do boxov veľmi skoro a nasadli sme tvrdú zmes, čomu nerozumiem. Bol to zlomový bod pretekov. Ak chceme pomýšľať na boj o titul, musíme prísť na to, v čom sa potrebujeme zlepšiť. Inak to bude veľmi náročné. Mám pocit, že vždy sa nám niečo musí stať, či už problémy so spoľahlivosťou alebo ľudské chyby," uviedol druhý muž šampionátu.Mercedes zaznamenal druhé dvojité pódium za sebou, sedemnásobný majster sveta Hamilton sa dostal na stupne pre víťazov v ostatných piatich pretekoch. Celkovo bol v najlepšej trojke šesťkrát v tomto ročníku, pričom ašpirant na titul Leclerc len päťkrát."Je to pre nás niečo špeciálne. Stále nestačíme na najlepších, ale približujeme sa. Hádam sa v druhej polovici sezóny zlepšíme a začneme bojovať o víťazstvá," skonštatoval rekordér F1 v počte triumfov aj víťazných kvalifikácií po svojej trojstej veľkej cene v kariére.