Hudáček sa vracia do KHL, Bakoš bude útočiť v drese švajčiarskeho tímu

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Dvojica skúsených slovenských hokejistov podpísala v prvej polovici aktuálneho týždňa zmluvy s novými klubmi - brankár Július Hudáček sa vracia do KHL a útočník Martin Bakoš si premiérovo v kariére zahrá vo Švajčiarsku.Tridsaťštyriročnýn gólman J. Hudáček minulú sezónu ukončil v českej Sparte Praha , s ktorou to dotiahol až do finále play-off. Teraz sa vracia do KHL, v ktorej v minulosti chytal za Novosibirsk Spartak Moskva aj lotyšské Dinamo Riga Teraz sa sťahuje do Kazachstanu, zmluvu na jeden súťažný ročník podpísal s miestnym Barysom Nursultan. Informuje o tom oficiálny web klubu. Skúsený Spišiak už ukončil reprezentačnú kariéru, počas ktorej bol súčasťou výberu SR na siedmich MS, vrátane strieborných Helsínk 2012.Ďalší Spišiak Bakoš končil predchádzajúcu sezónu v Česku, v porovnaní s Hudáčkom bol však v kádri majstrovského Třinca. Aj 32-ročný krídelník má za sebou niekoľko zastávok v KHL, no rozhodol sa premiérovo v kariére vyskúšať pôsobenie vo Švajčiarsku. S tímom HC Ajoie sa zatiaľ dohodol na spolupráci do konca októbra."Som nadšený z toho, že sa môžem pripojiť k tímu HC Ajoie. Trénera Filipa Pešána už poznám a keď ma športový riaditeľ Julien Vauclair oslovil, hneď ma motivovala táto výzva. Teším sa, že spoznám švajčiarsku ligu a pomôžem tímu vyhrať čo najviac zápasov," povedal Bakoš na oficiálnom webe HC Ajoie. Čech Pešán bol do ZOH 2022 koučom českej reprezentácie.