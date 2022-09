Liga majstrov: Inter Miláno so Škriniarom zvíťazil v Plzni, Bayern zdolal Barcu

Futbalisti Bayernu Mníchov triumfovali v utorňajšom šlágri C-skupiny Ligy majstrov nad FC Barcelona 2:0. V drese hostí sa strelecky nepresadil poľský útočník Robert Lewandowski, ktorý prestúpil v lete do Barcelony práve z Mníchova. V rozpätí 51. a 54. minúty skórovali Lucas Hernandez a Leroy Sane. V ďalšom zápase Inter Miláno v základnej zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zvíťazil na štadióne Viktorie Plzeň 2:0. Na čele tabuľky je po dvoch kolách stopercentný Bayern.



Prvú vyloženú príležitosť si v Mníchove vypracovali Katalánci, Pedri sa zbavil obrancov a jeho strelu zvnútra šestnástky reflexívne vykopol nohou brankár Manuel Neuer. Lewandowského návrat vzbudzoval pozornosť a poľský kanonier ho mohol okoreniť gólom, najprv však po prihrávke z ľavej strany zblízka prekopol bránku a onedlho po ďalšom centri z ľavého krídla zneškodnil jeho hlavičku Neuer. Raphinha vystrelil spoza pokutového územia tesne vedľa, na opačnom konci nechýbalo veľa strele Marcela Sabitzera z hranice veľkého vápna. Pred polčasovou prestávkou zblokoval Lewandowskému črtajúcu sa šancu Noussair Mazraoui a Katalánci sa márne dožadovali jedenástky po súboji Alphonsa Daviesa s Ousmanem Dembelem, rozhodca konzultoval situáciu aj so systémom VAR. Hneď po pauze pohrozil Raphinha ďalším zakončením, ktoré o kúsok minulo priestor troch žrdí. Hostia pykali za nevyžité možnosti, brankár Marc-André ter Stegen v 50. minúte ešte vyrazil tvrdú strelu Leona Goretzku, ale onedlho už kapituloval, a to hneď dvakrát v krátkom časovom slede. Joshua Kimmich rozohral roh, lopta prepadla cez dvoch hráčov Barcelony vo výskoku a na bližšej žrdi sa hlavičkou presadil Hernandez. O tri minúty neskôr Jamal Musiala našiel nabiehajúceho Saneho, ten sa prešmykol pomedzi dvoch obrancov a popri Ter Stegenovi zasunul loptu do siete. Po vyše hodine hry mohli Barcelončania znížiť, Pedri si v šestnástke vymenil loptu a ocitol sa sám pred Neuerom, no trafil iba žrď. Bayern tak nazbieral šesť bodov, Barcelone zostali tri.



V Plzni otvoril skóre v 20. minúte Edin Džeko krížnou strelou k pravej žrdi po prihrávke Joaquina Correu. Ten istý hráč mohol krátko pred polčasovou prestávkou pridať aj druhý zásah, no po rýchlom protiútoku ho tentoraz vychytal brankár Jindřich Staněk. Inter mal veľkú šancu aj tesne po zmene strán, Alessandro Bastoni odcentroval z priameho kopu do šestnástky, kde hlavičkoval Robin Gosens, Staněk vyrazil loptu a dorážku Škriniara zblokoval Václav Jemelka na roh. Nádeje Plzenčanov na lepší výsledok podkopal Pavel Bucha, ktorý videl v 60. minúte červenú kartu za faul na Nicola Barellu. Trest prišiel o jedenásť minút neskôr, keď Džeko potiahol od polovice ihriska ďalšiu rýchlo kontru, vyčkal na spoluhráčov a prihral nabiehajúcemu Dumfriesovi, ktorý prekonal domáceho brankára. Jeho náprotivok Andre Onana sa zapotil až v závere po hlavičke striedajúceho Fortunea Basseyho. Škriniar odohral v drese hostí celý zápas, krídelník Erik Jirka nastúpil za domácich v 71. minúte a brankár Marián Tvrdoň presedel duel na lavičke náhradníkov. Milánčania si po úvodnej prehre s Bayernom 0:2 pripísali do tabuľky prvé tri body. Úradujúci český šampión si musí na bodový zápis počkať, v prvom kole prehral v Barcelone vysoko 1:5.

Prvého víťazstva sa dočkal finalista predchádzajúcej sezóny FC Liverpool, ktorý zdolal Ajax Amsterdam 2:1. Skóre otvoril v 17. minúte domáci Mohamed Salah, o desať minút neskôr vyrovnal Mohammed Kudus. V predposlednej minúte riadneho hracieho času dal rozhodujúci gól Joel Matip. Liverpool aj Ajax majú v neúplnej tabuľke A-skupiny po tri body. Stretnutie medzi Glasgowom Rangers a SSC Neapol preložili z utorka na stredu 21.00 SELČ. O 24 hodín neskôr sa uskutoční z dôvodu obmedzených policajných kapacít po úmrtí britskej kráľovnej Alžbety II. Európska futbalová únia (UEFA) informovala, že na zápas nebudú mať prístup fanúšikovia hostí, a požiadala priaznivcov z Talianska, aby rešpektovali výnimočné okolnosti a necestovali do Glasgowa. V záujme fair play sa ani fanúšikovia Rangers nedostanú na duel v Neapole.



Sporting Lisabon zdolal v D-skupine Tottenham Hotspur 2:0. O výsledku rozhodli na konci zápasu Paulinho a Arthur Gomes. Sporting má na konte plný počet bodov, Tottenhamu zostali tri body. Tie získal aj Eintracht Frankfurt, úradujúci víťaz Európskej ligy uspel na trávniku Olympique Marseille 1:0. Pred výkopom muselo v hľadisku zasahovať policajné komando, fanúšikovia oboch táborov sa zapojili do násilností a hádzali po sebe pyrotechniku. Podľa agentúry DPA sa niektorí priaznivci hostí prezentovali aj nacistickým pozdravom, periodikum Bild informovalo, že klub sa už snaží identifikovať vinníkov.



V B-skupine si Bayer Leverkusen poradil s Atleticom Madrid 2:0 a hráči FC Bruggy zvíťazili na pôde FC Porto jednoznačne 4:0. Prvé miesto patrí šesťbodovým Bruggám, Leverkusen aj Atletico majú po tri body, Porto dvakrát prehralo.

Liga majstrov - 2. kolo, sumáre:



A-skupina:



FC Liverpool - Ajax Amsterdam 2:1 (1:1)

Góly: 17. Salah, 89. Matip - 27. Kudus. Rozhodoval: Soares Dias (Portug.)



B-skupina:



FC Porto - FC Bruggy 0:4 (0:1)

Góly: 15. Jutgla (z 11 m), 47. Sowah, 52. Skov Olsen, 90. Nusa. Rozhodoval: Sidiropoulos (Gréc.)



Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 2:0 (0:0)

Góly: 84. Andrich, 87. Diaby. Rozhodoval: Oliver (Angl.)



C-skupina:



Bayern Mníchov - FC Barcelona 2:0 (0:0)

Góly: 51. Hernandez, 54. Sane. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



Viktoria Plzeň - Inter Miláno 0:2 (0:1)

Góly: 20. Džeko, 71. Dumfries. ČK: 60. Bucha (Plzeň). Rozhodoval: Schärer (Švaj.)

/E. Jirka hral od 71. min, M. Tvrdoň (obaja Plzeň) bol na lavičke náhradníkov - M. Škriniar (Inter) odohral celé stretnutie/



D-skupina:



Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)

Gól: 43. Lindström. Rozhodoval: Sanchez (Šp.)



Sporting Lisabon - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)

Góly: 90. Paulinho, 90.+3 Arthur Gomes. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)