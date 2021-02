Hudáček si už užíva príjemnú zmenu vo Švajčiarsku. V poriadne dlhej sezóne chce nadviazať na výkony z KHL

Cieľom je nadviazať na kvalitné výkony z KHL

Hudáčka čaká poriadne dlhá sezóna

Švajčiarska liga bola vždy veľkým lákadlom

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Keď odchádzal z Nižnekamska, bolo -31 °C, ale keď prišiel do Lausanne, na brehu Ženevského jazera ho privítalo 15 °C. Počasie akoby symbolizovalo odchod slovenského hokejového útočníka Libora Hudáčka z ruskej zimy do švajčiarskej jari, inými slovami z jedného z najslabších tímov KHL Neftechimiku Nižnekamsk do piateho mužstva NLA Lausanne HC."Je to veľmi príjemná zmena. Veľmi si to s rodinou užívame. O peknej švajčiarskej krajine asi nemusím rozprávať. Je tu nádherne. Práve vychádzam z bytu na veľkú terasu a predo mnou je krásne jazero,“ uviedol Libor Hudáček po svojom príchode do Švajčiarska na webe hockeyslovakia.sk.Najproduktívnejší hráč Nižnekamska prijal výzvu na predĺženie sezóny, keďže jeho doterajší ruský zamestnávateľ už v KHL nemal šancu na play-off a Lausanne chce v NLA bojovať o oveľa vyššie méty. V novom drese by mal 30-ročný Spišiak debutovať v sobotňajšom stretnutí v Rapperswile.Cieľom bude nadviazať na kvalitné výkony z KHL. Hudáček v nej v tejto sezóne dosiahol v 48 zápasoch 38 bodov za 17 gólov a 21 asistencií."Prvá polovica sezóny bola naozaj tip top. Potom som však ochorel presne na Vianoce. Na to sa nedá zabudnúť, pretože som sa trápil 24. aj 25. decembra a tam sa to začalo zhoršovať. Dlho som bol unavený, nemohol som trénovať a hrával som iba zápasy. Druhá polovica sezóny bola preto náročná, ale celkovo som to zvládol a osobne som spokojný. Horšie to vyzeralo z pohľadu tímu,“ upozornil mladší z Hudáčkovcov na predposlednú priečku Neftechimika vo Východnej konferencii KHL.Vzhľadom na nelichotivé postavenie tímu oslovil v závere prestupového obdobia svojho agenta so žiadosťou o prestup. Črtala sa šanca na zmenu pôsobiska v rámci KHL, ale toto mu zatrhol generálny manažér."Povedal mi, že prestúpiť budem môcť až po sezóne. Svoju pozornosť sme teda upriamili na zahraničie. Chcel som si predĺžiť sezónu, veď každý športovec túži bojovať v play-off o zisk nejakej trofeje. Nechcel som skončiť po základnej časti. Napokon to vyšlo tak, že ma čaká poriadne dlhá sezóna. Čaká nás nejakých dvadsať zápasov ešte v základnej časti a hrať budeme prakticky každý druhý deň," priblížil L. Hudáček.Bezproblémovej aklimatizácii v novom prostredí by mu mala pomôcť aj prítomnosť viacerých Čechov. Riaditeľom hokejových operácií v Lausanne HC je olympijský víťaz z Nagana 1998 Petr Svoboda , asistentom trénera je jeho brat Karel a v obrane "Levov" úraduje Vladimír Roth. Okrem toho hlavným trénerom je štvornásobný víťaz Stanleyho pohára Craig MacTavish a koučom brankárov dlhoročný francúzsky reprezentant Cristobal Huet."S Petrom Svobodom som už telefonoval a veľmi sa teším aj z prítomnosti 'Roťáka', ktorého poznám z Třinca. S priateľkou nám to tu určite spríjemnia a zo začiatku poukazujú potrebné veci. Určite chcem nadviazať na výkony z Ruska a aj tu si otvoriť dvere do budúcnosti. Nikdy som sa netajil tým, že ma láka švajčiarska liga," doplnil Libor Hudáček na webe Hockey Slovakia.