NBA: Líder ligy Utah neuspel v Miami, Toronto vyhralo aj bez trénera

Hráči Miami Heat zvíťazili v noci na sobotu na domácej palubovke nad najlepším tímom basketbalovej NBA Utahom Jazz 124:116. Pripravili mu tak iba tretiu prehru za uplynulých 25 zápasov. Víťazov potiahol sezónnym maximom rozohrávač Jimmy Butler s 33 bodmi, veterán Goran Dragič vyrovnal svoj sezónny rekord 26 bodmi.





sumáre:

Miami malo ako finalista predchádzajúceho ročníka vinou viacerých absencií slabý úvod sezóny, no po piatom víťazstve v sérii sa už posunulo na piatu priečku Východnej konferencie. "Nechcem povedať, že sme na tom už dobre. Stále si musíme ujasniť viacero vecí. Nechceme, aby nás tento výsledok uspokojil, máme pred sebou ešte dlhú cestu," tlmil nadšenie svojich fanúšikov po zápase Butler podľa AP.Vo vyrovnanom zápase rozhodli detaily, celkovo štrnásťkrát sa tímy vystriedali vo vedení. "Skrátka sme urobili viac chýb. Stratili sme priveľa lôpt na oboch stranách ihriska," povedal tréner Utahu Quin Snyder.Los Angeles Lakers ukončili sériu prehier na štyroch dueloch, keď si doma poradili s Portlandom 102:93. Tradičným lídrom obhajcov titulu bol opäť LeBron James, ktorý si pripísal 28 bodov a 11 doskokov.Toronto Raptors zdolalo na domácej palubovke Houston 122:111 napriek tomu, že sa muselo vyrovnať s absenciou šiestich členov trénerského štábu, vrátane hlavného trénera Nicka Nursea. K dispozícii pre ochranný a zdravotný protokol nebol ani pivot základnej zostavy Pascal Siakam. Trénerskej taktovky sa tak zhostil taliansky kouč Sergio Scariolo. Na palubovke mu pomohol hlavne Kyle Lowry, ktorý zaznamenal triple double 20 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií. Najlepším strelcom víťazov bol Norman Powell s 30 bodmi. "Vždy je to tak, že výnimočným vás robia iní ľudia. Vy nemáte veľmi čas premýšľať, snažíte sa sústrediť na to, čo treba urobiť," povedal Scariolo, ktorý je aj koučom úradujúcich majstrov sveta zo Španielska.Kemba Walker si vylepšil sezónny rekord na 32 bodov a Boston aj vďaka tomu zdolal Indianu 118:112. Kuriózna situácia nastala v zápase Oklahoma City - Atlanta. Domáci si museli cez prestávku vymeniť dresy, pretože ich oranžové boli veľmi podobné červeným Atlanty. Thunder zápas vyhrali 118:109.



BOSTON CELTICS - INDIANA PACERS 118:112 (32:31, 29:29, 31:24, 26:28)



Najviac bodov: K. Walker 32, Theis 17, J. Brown 15 - Sabonis 24, Justin Holiday 19 (5 trojok), Turner 17 (10 doskokov)





TORONTO RAPTORS - HOUSTON RCOKETS 122:111 (30:31, 37:28, 28:21, 27:31)



Najviac bodov: N. Powell 30, VanVleet 25 (5 trojok), Lowry 20 (11 doskokov, 10 asistencií) - Oladipo 27, Wall 21 (12 asistencií), E. Gordon 17





DETROIT PISTONS - SACRAMENTO KINGS 107:110 (25:35, 27:20, 28:20, 27:35)



Najviac bodov: Grant 30, Bey (5 trojok) a D. Smith po 17 - Fox 27, Barnes 21, Bagley a Holmes (17 doskokov) po 19





MIAMI HEAT - UTAH JAZZ 124:116 (26:30, 31:23, 39:41, 28:22)



Najviac bodov: Butler 33 (10 doskokov), Dragič 26, Adebayo 19 (11 doskokov) - Mitchell 30, Bojan Bogdanovič 17, Gobert 15 (12 doskokov)





CHICAGO BULLS - PHOENIX SUNS 97:106 (26:26, 32:20, 23:28, 18:32)



Najviac bodov: LaVine 24, C. White, Thaddeus Young 13 (10 doskokov) - Ayton a Booker po 22, Kaminsky 15





MEMPHIS GRIZZLIES - LOS ANGELES CLIPPERS 99:119 (30:32, 17:31, 25:27, 27:29)



Najviac bodov: Valančiunas 22 (11 doskokov), Morant 20, Melton 16 - Leonard 30, L. Williams 17, Batum, George a Mann po 13





OKLAHOMA CITY THUNDER - ATLANTA HAWKS 118:109 (31:33, 32:22, 33:25, 22:29)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 24, Dort 19, Bazley 18 (12 doskokov) - Collins 25, Capela (21 doskokov) a Trae Young po 17





GOLDEN STATE WARRIORS - CHARLOTTE HORNETS 130:121 (36:28, 30:23, 37:33, 27:37)



Najviac bodov: Stephen Curry 29, Oubre 27, Wiggins 17 - Monk 25 (5 trojok), Rozier 24, LaMelo Ball 22





LOS ANGELES LAKERS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 102:93 (24:29, 30:28, 31:19, 17:17)



Najviac bodov: James 28 (11 doskokov), Schröder 22, Harrell 17 - Lillard 35 (5 trojok), Trent 19, D. Jones a Kanter (17 doskokov po 11)