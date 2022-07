Hudák, Marták a Fľak si prilepšia o tisícky eur. Hegerova vláda im odklepla odmeny

Zamedzenie šírenia COVID-19 aj 5G aukcia

Nová poštová licencia

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Vedúci zástupcovia Dopravného úradu a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad ) si finančne prilepšia o tisícky eur. Odmeny im v stredu schválila vláda za kvalitné plnenie a splnenie mimoriadnych a významných služobných úloh na návrh ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina ).Predseda Dopravného úradu Pavol Hudák dostane odmenu vo výške 4-tisíc eur, čo je 19,67 % z jeho polročného funkčného platu. A to napríklad za zabezpečenie výkonu nových kompetencií Dopravného úradu vyplývajúcich z národnej legislatívy a legislatívy Európskej únie , či za zabezpečenie kontinuity výkonu kompetencií úradu počas obmedzení pre opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu Šéf regulačného úradu Ivan Marták si na odmene prilepší o 3-tisíc eur (15,03 % z polročného funkčného platu). Dostane ju okrem iného za spoluprácu pri príprave zákona o elektronických komunikáciách a navýšenie príjmov do rozpočtu o 20 mil. eur oproti očakávaniam, úspešnú realizáciu 5G aukcie, scelenie spektra 1800 MHz a úspešné moderovanie diskusie medzi štyrmi operátormi, resp. za reguláciu ceny za mobilné služby pod úrovňou európskeho priemeru a naštartovanie projektu nadzemnej optiky u distribučných spoločností ZSE a SSE.Podpredseda regulačného úradu Ján Fľak získa odmenu 2 800 eur (15,42 % z polročného funkčného platu).Zaslúžil si ju napríklad za prípravu a zabezpečenie procesu udelenia novej poštovej licencie na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027, ako aj zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie.Dôvodom ohodnotenia je aj prerokovanie a odsúhlasenie úpravy cenovo regulovaných sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku s účinnosťou od 1. marca 2022 či posúdenie a riešenie zmien verejnej poštovej siete pri projekte optimalizácie.Odmeny budú financované v rámci schváleného limitu výdavkov na mzdy a platy rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022.