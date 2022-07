Nezamestnanosť na Slovensku klesla, a to aj napriek prílevu absolventov vysokých škôl (video)

Zásadné opatrenia nemajú zmysel

povedal.

Upozornil na to, že v 36 okresoch na Slovensku je už takmer prirodzená miera nezamestnanosti.

povedal šéf rezortu práce.

Vytláčanie Slovákov z trhu nehrozí

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dá sa ešte prihlásiť na posledné kurzy

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júni klesla o 0,07 percentuálneho bodu na 6,28 percenta. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).„Považujem tento trend za pozitívny, vo viacerých krajoch sme podľa našich analýz dospeli na prirodzenú mieru nezamestnanosti," povedal.Miera nezamestnanosti podľa neho v júni klesla aj napriek prílevu absolventov vysokých škôl do evidencie nezamestnaných.Ku koncu júna bolo podľa ministra práce v evidencii nezamestnaných 187,1 tisíca osôb. V porovnaní s júnom minulého roka miera nezamestnanosti klesla o 1,48 percentuálneho bodu. „Za posledný rok máme o 43-tisíc nezamestnaných menej, je to takmer okresné mesto Prievidza,"„V týchto okresoch každý človek, ktorý si chce nájsť prácu, si ju môže a vie nájsť," tvrdí Krajniak.Nezamestnanými sú v týchto okresoch podľa neho len ľudia, ktorí z rôznych dôvodov momentálne nechcú pracovať alebo podali alebo dostali výpoveď a hľadajú si nové zamestnanie. „V polovici Slovenska považujeme nezamestnanosť za natoľko stabilizovanú, že tu nemá zmysel robiť nejaké zásadné aktívne opatrenia na trhu práce,"V Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji je podľa Krajniaka miera nezamestnanosti stabilizovaná. V Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji podľa Krajniaka miera nezamestnanosti klesá.Rezort práce sa chce preto sústrediť na tieto tri kraje. Ústrediu práce sa tiež darí znižovať počet dlhodobo nezamestnaných ľudí. „Predpokladáme, že tento pokles bude ďalej pokračovať," povedal.Klesá tiež podľa neho počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V minulom mesiaci si našlo prácu 12,3 tisíca uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi Slovenska a takmer 1,8 tisíca odídencov z Ukrajiny. „Nehrozí žiadne vytláčanie občanov Slovenska z pracovného trhu," povedal.Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer poukázal na to, že ku koncu júna evidovali úrady práce 81-tisíc voľných pracovných miest. Medzimesačne išlo o pokles o 1,1 tisíca voľných miest.Upozornil na to, že už pred pár mesiacmi ústredie práce začalo s realizáciou projektu s názvom Nestrať prácu, vzdelávaj sa. Ide o projekt pre pracujúcich ľudí, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu a majú záujem zmeniť zamestnanie.„Preplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, teda vzdelávanie musí byť úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023," dodal.