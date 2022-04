Hudba je súčasť života – Kooperativa sa spája s festivalom Sharpe

20.4.2022 (Webnoviny.sk) -Festival Sharpe 2022 zostavil line-up obľúbených, mladých aj ešte neobjavených mien zo Slovenska a zahraničia, ktorých si v Bratislave naživo vypočuje a pozrie nielen široká verejnosť, ale aj zástupcovia organizátorov európskych festivalov, nezávislých vydavateľstiev a ďalší odborníci na súčasnú hudobnú tvorbu. Pripravené sú aj prednášky, diskusie a workshopy zamerané popri aktuálnych témach hudobného priemyslu aj na zásadný kontext klimatických zmien a novo-vyvstávajúcich sociálnych problémov."Hľadáme stále nové oblasti, kde môže naša značka svojou podporou vniesť pridanú hodnotu. Ako poisťovňa, ktorá má ambíciu prinášať moderné riešenia a zážitky do života ľudí na Slovensku, sme sa rozhodli podpísať aj pod jedinečný projekt Sharpe. Oslovil nás nielen úrovňou hudobnej produkcie pre návštevníkov, prínosom v oblasti hudby, ale aj prínosom v iných oblastiach, ako sú napríklad udržateľnosť. Oceňujeme zodpovedný prístup organizátorov, ktorí myslia na budúcnosť – z hľadiska podpory a rozvoja domácich umelcov a tiež otvárania dôležitých tém presahujúcich hudobný priemysel. Všetkých, ktorým je blízka kvalitná hudba a diskusie na aktuálne témy, pozývame do Novej Cvernovky," hovorí Juraj Mičko, riaditeľ úseku marketingu a komunikácie poisťovne KOOPERATIVA, ktorá sa partnersky podieľa na organizácii festivalu a konferencie Sharpe 2022.Sharpe štartuje v priestoroch najväčšieho kultúrno-kreatívneho centra na Slovensku, v Novej Cvernovke na Račianskej 78 v Bratislave, večernou hudobnou produkciou vo štvrtok 21. apríla a naplno sa rozbehne počas piatku a soboty, vždy od 18:00 do ranných hodín. Celý program – zoznam účinkujúcich umelcov aj témy konferencie nájdete na stránke festivalu Informačný servis