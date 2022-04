Transparency považuje zadržanie Kaliňáka a obvinenie Fica za prelomové, ale upozornili na možné riziká

20.4.2022 - Transparency International Slovensko (TIS) považuje zadržanie Roberta Kaliňáka a obvinenie Roberta Fica za prelomové, no upozorňuje na možné riziká. Vo svojom profile na sociálnej sieti za mimoriadne dôležitú označila schopnosť polície a prokuratúry preukázať a podoprieť obvinenia presvedčivými dôkazmi, ktoré minimalizujú priestor pre obviňovanie z politizácie.Mimovládna organizácia vysvetlila, že unáhlené či zle zdôvodnené stíhanie opozičných politikov by mohlo viesť k prepadu dôvery v nezávislé vyšetrovanie na nové dno. Pre políciu a prokuratúru by mala byť podľa TIS dôkazná situácia rozhodujúca. Verí, že nevniknú ďalšie pochybnosti o hazardovaní s dôverou v právny štát.Polícia v stredu potvrdila obvinenie lídra Smeru-SD Fica, exministra vnútra Kaliňáka a advokáta Paru.