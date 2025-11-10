|
|
Pondelok 10.11.2025
|
Meniny má Tibor
|
Hudba, viera a mladosť spojili Košice
Tagy: PR
Košice sa stali dejiskom výnimočného stretnutia mladých ľudí, ktorí sa zišli pri príležitosti oslavy životného jubilea košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Vrcholom podujatia bol energický a duchovne ...
10.11.2025 (SITA.sk) - Košice sa stali dejiskom výnimočného stretnutia mladých ľudí, ktorí sa zišli pri príležitosti oslavy životného jubilea košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Vrcholom podujatia bol energický a duchovne ladený koncert DJ Padre Guilherma, známeho portugalského kňaza, ktorý svojou hudbou spája vieru, radosť a moderné rytmy.
Podujatie, ktoré spojilo mládež, cirkev a kultúru, sa uskutočnilo s podporou podnikateľa a filantropa Milana Fiľa, dlhoročného podporovateľa projektov s duchovným a spoločenským presahom. Jeho podpora umožnila, aby sa koncert mohol realizovať vo väčšom rozsahu a s dôstojným zázemím, ktoré prilákalo viac ako dve desiatky tisíc návštevníkov z celého Slovenska. "Podporovať projekty, ktoré prinášajú radosť, nádej a spájajú ľudí, je pre mňa dlhodobým záväzkom. Tento koncert je krásnym dôkazom, že viera, hudba a mladosť môžu tvoriť spoločný jazyk, ktorý nás všetkých obohacuje," uviedol Milan Fiľo, prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s.
Na slávnosti sa zúčastnil aj pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, ktorý prišiel spoločne s Milanom Fiľom a vyzdvihol význam spolupráce medzi cirkvami a laickými podporovateľmi spoločenských hodnôt. Významným momentom večera bolo aj posolstvo pápeža Leva XIV., ktoré zaznelo prostredníctvom videozáznamu premietnutého na veľkoplošnej obrazovke. Posolstvo povzbudilo mladých k tomu, aby zostali verní viere a odvážni v prinášaní dobra do spoločnosti.
Organizátori oceňujú, že ide o podporu, ktorá presahuje bežný sponzoring. "Bez podpory pána Fiľa by sa tento projekt nemohol uskutočniť v takomto rozsahu. Vážime si jeho prístup – vníma to ako službu spoločenskému dobru a spôsob, ako motivovať mladých ľudí žiť hodnoty viery moderným jazykom," uviedol Jozef Kmec, tajomník a ceremoniár Košického arcibiskupstva. Počas slávnostnej svätej omše v Dóme sv. Alžbety arcibiskup Bernard Bober poďakoval za dlhodobú priazeň a podporu iniciatív, ktoré prinášajú duchovné a spoločenské hodnoty. "Ďakujem dobrodincom za ich šľachetnosť a veľkorysosť. Vďaka takým ľuďom môže cirkev nachádzať nové spôsoby, ako osloviť mladých a prinášať im posolstvo viery a dobra," uviedol arcibiskup vo svojom príhovore.
Koncert bol súčasťou programu stretnutia mládeže v Košiciach, ktoré nieslo posolstvo radosti, vďaky a vzájomného porozumenia. Podľa organizátorov ide o ukážku toho, že cirkev, kultúra a podnikateľský svet môžu spoločne vytvárať priestor pre skutočné hodnoty.
Zdroj: SITA.sk - Hudba, viera a mladosť spojili Košice © SITA Všetky práva vyhradené.
