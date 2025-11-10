Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 10.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. novembra 2025

Progresívci žiadajú demisiu ministra dopravy, ľudia sa podľa Šimečku začínajú báť chodiť vlakom – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy SR Nehoda vlaku Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Premiér Slovenskej republiky železnice Zrážka vlakov pri Pezinku

Progresívci žiadajú demisiu ministra dopravy Jozefa Ráža, za kolabujúcu železničnú dopravu a ohrozené životy musí podľa nich okamžite ...



Zdieľať
678f94eab7a4a188560437 676x451 10.11.2025 (SITA.sk) - Progresívci žiadajú demisiu ministra dopravy Jozefa Ráža, za kolabujúcu železničnú dopravu a ohrozené životy musí podľa nich okamžite vyvodiť politickú zodpovednosť. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka zdôraznil, že situácia je kritická.


„Ficova vláda nevie garantovať ľuďom na Slovensku bezpečnosť,“ povedal Šimečka s tým, že v nedeľu sa zrazili vlaky s tisíckou cestujúcich, medzi nimi boli študenti, deti aj seniori. Zasahovalo 15 sanitiek, 80 ľudí skončilo v nemocnici, niektorí s ťažkými zraneniami.

Nehoda pri Rožňave


„Iba zázrakom tu nemáme obete na životoch,“ doplnil líder liberálov a pripomenul zrážku vlaku, ku ktorej došlo pred mesiacom na východe Slovenska pri Rožňave, kde boli rovnako zranené desiatky ľudí.

„Ľudia sa začínajú báť chodiť vlakom. Z najbezpečnejšieho spôsobu hromadnej dopravy na Slovensku sa stáva rizikové podujatie,“ vyhlásil líder PS.

Šimečka upozornil, že už aj šéfovia železníc otvorene priznávajú, že na vine je dlhodobé zanedbávanie infraštruktúry, chýbajúce investície do zabezpečenia, ľudských kapacít a technológií. Predseda PS zdôraznil, že to nie je zodpovednosťou nejakého manažéra, ale vlády Roberta Fica (Smer-SD).

Skrýva sa Ráž pred verejnosťou?


„Každé jedno rozkradnuté alebo nevyčerpané euro dnes chýba v nemocniciach, v polícii, ale aj na železniciach,“ dodal Šimečka. Minister dopravy sa podľa neho skrýva, pretože doposiaľ nepredstúpil pred verejnosť.

„Vyhovára sa, že nemôže ani odstúpiť, lebo si to premiér neželá. Nikto ho pritom nemôže nútiť aby zostal v koženom kresle a limuzíne nasilu,” povedal líder PS. Poslanec za PS Ján Hargaš zhodnotil, že ide o zlyhanie systému. Toto zlyhanie má podľa neho konkrétnych vinníkov.


Veľký investičný dlh


„ETCS, teda európsky vlakový zabezpečovací systém, je u nás stále len na úseku Bratislava – Žilina, a aj tam nie je povinný. V Česku už majú 1 200 kilometrov trate s týmto systémom a na polovici z nich môžu jazdiť výhradne súpravy s ETCS systémom. U nás kupujeme vlaky bez zabezpečenia, alebo ich nevybavíme dodatočne,“ upozornil Hargaš s tým, že železnice majú veľký investičný dlh. Doplnil, že keď sa aj trasy modernizujú, systém ETCS na nich často chýba.

„Ako je možné, že relatívne nový osobný vlak nemal toto zabezpečenie? Podobný incident sa mal stať aj pri Rači v piatok. Ako je možné, že sa niečo také stane za jeden víkend dvakrát? Minister Ráž by mal povedať, či na to boli rušňovodiči vôbec upozornení,“ uzavrel Hargaš.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



V nedeľu 9. novembra o 19:31 došlo v Pezinku k zrážke dvoch vlakov. Išlo o vlak REX 1814 a vlak EX 620. Na mieste zrážky sa nachádzalo 14 hliadok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré zasahovali spolu so zvyšnými záchrannými zložkami. Spoločne evakuovali približne 800 cestujúcich. Rýchlou zdravotnou pomocou do okolitých nemocníc previezli spolu 79 osôb s rôznymi poraneniami.




Zdroj: SITA.sk - Progresívci žiadajú demisiu ministra dopravy, ľudia sa podľa Šimečku začínajú báť chodiť vlakom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy SR Nehoda vlaku Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Premiér Slovenskej republiky železnice Zrážka vlakov pri Pezinku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Advokát Kubina prehovoril o čurillovcoch. Trestné stíhania sú len spôsob, ako ich držať mimo služby
<< predchádzajúci článok
Hudba, viera a mladosť spojili Košice

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 