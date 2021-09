Hudbu k novému rodinnému seriálu skomponoval synovec M. Vargu

Priaznivci rodinných televíznych seriálov sa môžu tešiť na novinku Mami, kúp mi psa. V sobotu 4. septembra ju začne vysielať verejnoprávna Jednotka. Koprodukčný seriál RTVS nakrútil na motívy rovnomennej knihy úspešnej detskej autorky Zuzany Štelbaskej oceňovaný český režisér Bohdan Sláma.





"Cesta od rozpracovania námetu podľa knihy, písania scenárov až po realizáciu trvala niekoľko rokov, podieľali sa na nej desiatky tvorcov," uviedla k seriálu jeho producentka Tina Diosi. Výsledný tvar je podľa nej tým najlepším prienikom všetkých tvorivých profesií, ktoré sa do procesu zapojili: "A ponúka jedinečnú pôvodnú slovenskú látku spracovanú spôsobom, ktorý sa s najväčšou vážnosťou zameriava na detského diváka a jeho potreby."Seriál rozpráva príbeh 11-ročného Ondreja na ceste k naplneniu jeho najväčšieho sna - mať vlastného psa. Ondrej (Benjamin Lacko) je mestský chlapec, ktorý žije so svojou mamou (Zuzana Šulajová). Tá syna počas leta prvýkrát plánuje poslať na prázdniny k starému otcovi (Ivan Romančík). Myšlienka leta prežitého na vidieku sa zdá byť pre Ondreja peknou nudou a dedko jemne otravným. Ukáže sa však, že bývalý veterinár žije v malej obci vcelku zaujímavým životom.Sláma poukazuje na riešenie vzťahových, medzigeneračných problémov ako na základný dôvod, prečo by si seriál mali pozrieť celé rodiny spolu. "Rozdiel v porovnaní s inými seriálmi je predovšetkým v tom, že prežívanie detských hrdinov je postavené na rovnakú úroveň ako prežívanie dospelých. Hrdinom seriálu je rodina - hľadať cestu z osamelosti musia nielen deti, ale aj dospelí protagonisti," vysvetlil režisér seriálu, v ktorom si okrem spomínaných hercov zahrali aj Michal Kubovčík a spomedzi detských hercov Marcel Chlpík, Sára Tomolová či Andreas Lehotský.Seriál nakrútili filmovou technikou a jeho unikátom je podľa tvorcov aj hudobná stránka. "Ide o hudbu skomponovanú špeciálne pre seriál, ktorej autorom je filmový hudobný skladateľ Jakub Kudláč, synovec Mariána Vargu," TASR informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský. Dodal, že autor hudby ju nahral so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.Prvú časť seriálovej novinky si môžu diváci pozrieť v sobotu 4. septembra o 10.15 h.