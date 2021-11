Hudobná anketa Český slávik sa vracia na scénu

Populárna hudobná anketa Český slávik sa po štyroch rokoch prestávky u našich západných susedov opäť vracia na scénu. Hlasovanie sa skončilo 5. novembra a výsledky sa dozvie česká hudobná verejnosť v piatok 19. novembra počas galavečera v pražskom Hudobnom divadle Karlín.





Posledný ročník pred prerušením v roku 2017, v ktorom bolo udelených celkom 154.886 hlasov, vyhrali Lucie Bílá, Karel Gott, skupina Kabát, slávikom bez hraníc bola skupina No Name. Lucie Bílá získala navyše aj absolútneho slávika za najväčší počet hlasov.Do obnovenej ankety Český slávik 21 sa tohto roku zapojilo viac ako 216.000 hlasujúcich, čo je rekordný počet za celú dobu jej histórie, ktorá sa začala v roku 1962. Anketa prišla s novou štruktúrou hlasovania, hlasujúci mohol zvoliť v každej kategórii až päť interpretov, ktorí dostali po jednom hlase. Hlasovanie prebehlo v kategóriách spevák, speváčka, skupina a novej kategórii hip hop & rap.Usporiadatelia zverejnili abecedný zoznam 12 nominovaných v hlavných kategóriách. U speváčok to sú Monika Absolonová, Monika Bagárová, Lucie Bílá, Eva Burešová, Ewa Farna, Marta Jandová, Aneta Langerová, Lenny, Olga Lounová, Martina Pártlová, Lucie Vondráčková a Hana Zagorová.V kategórii spevákov to sú Václav Noid Bárta, Ben Cristovao, Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Richard Krajčo, Daniel Landa, Mirai Navrátil, Jaromír Nohavica, Tomáš Ortel, Pokáč, Josef Vojtek a Marek Ztracený.V dvanástke skupín sú Divokej Bill, Dymytry, Chinaski, Jelen, Kabát, Kryštof, Lucie, Mirai, Ortel, Rybičky 48, Škwor a Slza.Hlasovanie až do slávnostného večera prebieha ešte v kategórii objav roka. Tu odborná porota nominovala reperku Annabelle, skupinu Bert & Friends a multiinštrumentalistu Michala Horáka. Vyhlásení budú aj víťazi kategórií absolútny slávik, najstreamovanejšia skladba na internete a najobľúbenejšia skladba poslucháčov Rádia Impuls.