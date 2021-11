November 1989: Najznámejšie skladby z tohto obdobia

Uplynulo 32 rokov od novembrových udalostí roku 1989. Zamatová revolúcia a novembrové námestia nepatrili iba rečníkom, ale aj umelcom, hercom a spevákom. V ich podaní zneli piesne Sľúbili sme si lásku, Pravda víťazí, Modlitba pro Martu, Morituri te salutant či Stůj břízo zelená. Na pražskej Národnej triede zaznela aj pieseň Chci sluncem být (až se k nám právo vrátí) z repertoáru skupiny Spirituál Kvintet.





Vlastnú pieseňspieval na bratislavskom Námestí SNP martinský rodá. Spieval sám, iba s akustickou gitarou. Po dvadsiatich rokoch nahral novú verziu tejto piesne Ivan Tásler so skupinou IMT Smile.Jedným z veľkých symbolov Novembra ´89 je speváčka. Dvakrát do jej života zasiahla tá istá pesnička,autorov Jindřicha Brabca a Petra Radu. Nahrávka zo septembra 1968 bola pre ňu najprv od februára 1970 dôvodom zákazu vystupovania, potom v novembri 1989 veľkolepým návratom na hudobnú scénu. Naživo, bez hudobného sprievodu ju Kubišová zaspievala aj 21. novembra 1989 z balkóna na Václavskom námestí na začiatku Nežnej revolúcie. Po jej boku stáli Alexander Dubček a Václav Havel."Myslela som si, že budem spievať hymnu, ale Jiří Černý ma vystrčil a povedal, že by to chcelo takú malú 'modlitbičku'. K tomu všetkému mi zobrali kabát, bola zima, až sa mi pľúca chveli. A k tomu ešte spievať á capella. Čo mám počúvať skôr, či ozvenu, pretože Václavák je úzky a dlhý. Aj som bola trochu falošná, čo som zistila oveľa neskôr vo filmovom dokumente," povedala pre TASR speváčka.K 'nežnej' patrí aj pieseň. Martin Ďurinda chcel, aby tá pesnička bola rebelská, aby bola zrkadlom doby. Ďurinda naviac na mítingy na Námestí SNP požičal na ozvučenie svoju gitarovú aparatúru s mikrofónom. Aj Pocta Majakovskému v podaní Roba Grigorova s textom Kamila Peteraja patrí tiež k novembrovým udalostiam.K novembru 1989 patrí aj pesničkár a básnik Karel Kryl. Z emigrácie sa do Československa vrátil po Nežnej revolúcii, na koncertoch po celom Československu hral najviac piesne Morituri te salutant, Anděl, Děkuji aj Král a klaun. Novembrovým interpretom je aj folkový pesničkár Jaroslav Hutka. V novembri 1989 sa vrátil z emigrácie v Holandsku, na pražskej Letenskej pláni po boku Marty Kubišovej spieval svoje piesne, medzi nimi aj Náměšť a Stůj břízo zelená.

Foto: Milan Gross