Hudobné príbehy z celého sveta v Bratislave

Bratislava 11. septembra (OTS) - Tí všetci, ale aj mnohí ďalší budú hrdinami World Music Festivalu Bratislava (WMFB), ktorý sa odohrá 13. – 16. septembra.Uznávaný multiinštrumentalista a gitarový mág v žánri flamenco El Amir bude jedným z lákadiel tohtoročného World Music Festivalu Bratislava. Flamenco v čírej podobe. To ponúkaalias „El Amir“ so svojím triom. Takmer desať rokov pôsobil v legendárnej skupine Radio Tarifa, s ktorou bol v roku 2004 nominovaný na Latin Grammy. Tvorbu El Amir Flamenco Tria je hudba, ktorá mieša moderné a vintage zvuky, evokujúce pôvodné korene flamenca. Svoju show predviedli na prestížnych festivaloch. Zažiť El Amir Flamenco Trio môžete už 14. septembra na galakoncerte v Ateliéri Babylon. Okrem toho ponúkne „El Amir“ 15. septembra, workshop Flamenco Masterclass v bratislavskom Konzervatóriu.vlastným menom Albert Apozora Aiysoba začal hrať na lutnu kologo, keď našiel v kúte nástroj svojho nebohého starého otca – šamana a ľudového liečiteľa. Prvý hit, ktorý nahral sa volal I Want To See You, My Father. Za pesničku a album získal tri ceny Ghana Music Awards. O svojej hudbe tvrdí, že ju zdedil priamo od predkov a má liečivú silu. King Ayisoba odohral okolo 130 koncertov v západnej Európe. Jeho album z roku 2017 vyšiel pod názvom 1000 Can Die. Album bodoval v rebríčku WMCE, kde obsadil 2. miesto. King Ayisoba a jeho kapela sa za posledné roky stali stabilnou súčasťou tých najlepších európskych festivalov world music, jeho extatickú a hypnotickú bubenícku šou budeme môcť zažiť 14. septembra.je hudobný aj internetový fenomén z Tel Avivu. Kontrabas nie je jediný hudobný nástroj, ktorý tento multiinštrumentalista ovláda, ale najviac ho preslávilo práve kontrabasové sólo v obývačke so psom. Skladbu Can´t Stop Running v tejto verzii videlo na YouTube viac ako trištvrte milióna ľudí po celom svete. Koncerty Adama Ben Ezru sú dnes vyhľadávanou atrakciou na jazzových aj multižánrových festivaloch po celej Európe a my veríme, že jeho druhé bratislavské vystúpenie mu získa ďalších nových fanúšikov., nazývaný kráľom krétskej lýry sa narodil v Írsku. Predtým ako sa definitívne usadil na Kréte, cestoval veľa po Blízkom Východe, Strednej Ázii aj Indii. Od roku 2002 organizuje hudobné workshopy na Kréte pod názvom Labyrinth, kde vyučuje hudobníkov zo všetkých kútov sveta. Počas svojej hudobnej kariéry nahral viac ako 30 albumov a účinkoval na stovkách koncertov po Európe a Ázii. Ross Daly a jeho grécka manželka a spoluhráčka Kelly Thoma sú pre svojich hudobných súputnikov inšpiráciou. Jeden z ich žiakov to vyjadril slovami gréckeho filozofa Platóna: „Za skutočného hudobníka by sme nemali považovať toho, kto vie vytvoriť krásne harmónie hrou na lýre alebo iných nástrojoch, ale toho, kto vie vytvoriť zo svojho života perfektnú harmóniu zosúladením svojich pocitov, slov a činov.” Septembrové vystúpenie Rossa Dalyho a Kelly Thoma na festivale bude určite jedným z tých mystických hudobných zážitkov, na ktoré budete ešte dlho spomínať.je iba tridsaťročný trúbkar, skladateľ a kapelník vlastného dychového orchestra, ktorý začínal ešte ako tínedžer v slávnom orchestri svojho otca Bobana Markovića. Po pätnástich rokoch spoločného účinkovania sa Marko vlani rozhodol založiť si vlastnú kapelu Marko Marković Brass Band, v ktorej repertoári sa okrem „klasickej“ balkánskej dychovky objavujú aj vplyvy jazzu, reggae, latino, modernej tanečnej hudby a iných žánrov. Vydarený syn svojho otca patrí medzi inovátorov tohto obľúbeného žánru a jeho vystúpenie bude premiérou jeho nového albumu a určite skvelou bodkou za festivalovými galakoncertami.- slovenská premiéra filmu o brazílskej speváčke Elis Regina, réžia: Hugo PrataPo prvýkrát sa vďaka podpore Brazílskej Ambasády uvedie film o živote jednej z najväčších brazílskych speváčok, Elis Regine (so slovenskými titulkami). Po vydaní singla Arrastão sa z nej stala najpredávanejšia brazílska umelkyňa. Druhý album Dois na Bossa sa stal v Brazílii najpredávanejším albumom, predalo sa viac ako milión kópií. Arrastão , skladba ktorá naštartovala jej kariéru, sa v histórii brazílskej hudby považuje za začiatok nového hudobného štýlu, známeho ako Música popular brasileira alebo Brazílska populárna hudba. Jej spolupráca z roku 1974 s Antoniom Carlosom Jobimom, album Elis & Tom sa považuje za najlepší bossa nova album všetkých čias. Elis Regina bola známa aj tým, že kritizovala diktatúru v Brazílii, ktorá prenasledovala a väznila mnoho brazílskych umelcov.