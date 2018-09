Starosta bratislavského Nového Mesta R. Kusý zabojuje opäť o mandát

Na archívnej snímke Rudolf Kusý. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 11. septembra (TASR) – Parkovanie, rozvoj sociálnych služieb a pokračovanie v rozbehnutých rekonštrukciách a revitalizáciách. To sú oblasti, ktorým sa chce v nasledujúcom volebnom období venovať súčasný starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý. Ako nezávislý kandidát v utorok potvrdil, že v jesenných komunálnych voľbách chce obhájiť svoj post.Jednou z jeho priorít je parkovanie. Samospráva má už v oblasti rezidenčného parkovania pripravený a schválený pilotný projekt v lokalite Tehelné pole.poznamenal Kusý.V oblasti školstva zostáva prioritou dokončenie rekonštrukcií základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti. Počas nasledujúcich štyroch rokov by sa k tomu malo pridať aj vybudovanie dvoch nových materských škôl a rozšírenie dvoch už existujúcich. S tým súvisí aj rekonštrukcia školských dvorov a športovísk.doplnil Kusý.Pokračovať chce aj v revitalizácii verejných parkov. K šiestim novým verejným priestranstvám v tomto volebnom období by mali pribudnúť ďalšie štyri. Plány sa týkajú lokality Filiálka s rozlohou 3.000 metrov štvorcových, ale tiež lokality Rozvodná-Vlárska, Bellova a areálu Kuchajda. Zároveň chce pokračovať v projektoch, ktoré vzhľadom na zmenu klímy pomáhajú lepšie hospodáriť s vodou.podotkol Kusý.Rozširovať by sa mala aj ponuka sociálnych služieb. Napríklad nevyužitá schátraná budova pri parku Jama by sa mala prebudovať na zariadenie pre seniorov a bývalé osvetové centrum na Makovického má po rekonštrukcii slúžiť ako centrum krízovej intervencie. Okrem toho je v pláne aj vybudovanie centrálnej prevádzky EKO-podniku na pozemku na Zátiší, čo by malo byť pre samosprávu efektívnejšie. V súčasnosti funguje miestny podnik verejnoprospešných služieb v troch lokalitách, a to na Račianskej, Halašovej a v Zátiší.V boji o kreslo novomestského starostu sa Kusý stretne s občianskym aktivistom a spoluzakladateľom Zelenej hliadky Matúšom Čupkom, ktorý svoju kandidatúru ako nezávislý ohlásil ešte vlani v máji. V auguste 2018 sa k nemu pridal obchodný riaditeľ Miroslav Kolesár, ktorý sa o priazeň voličov uchádza ako kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska.