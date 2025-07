Hudobný festival Trnavský jazzyk otvorí držiteľka Grammy Meshell Ndegeocello

Silné domáce zastúpenie

Festival sa koná v spolupráci s One Day Jazz Festivalom a vďaka podpore Mesta Trnava. Vstupenky na jednotlivé koncerty a festivalové permanentky sú dostupné v sieti MaxiTicket alebo v Turistickom informačnom centre v Mestskej veži.

5.7.2025 (SITA.sk) - Najväčším kultúrnym podujatím v Trnave v júli bude Trnavský Jazzyk , ktorý do mesta prinesie medzinárodné hviezdy i domácich umelcov najvyššej kvality. Hudobný festival sa uskutočnísľubuje špičkové koncerty na Nádvorí aj priamo v historickom centre.Hneď v prvý deň festivalu, v pondelok, vystúpi na Nádvorí na Štefánikovej ulici americká hudobná ikona Meshell Ndegeocello, držiteľka Grammy a 13-násobná nominantka na túto prestížnu cenu. Speváčka, skladateľka a basgitaristka je považovaná za jednu z najlepších basgitaristiek sveta.Pred jej koncertom sa predstaví slovenská speváčka a basgitaristka Sisa Fehér, čerstvá držiteľka ocenenia ESPRIT za najlepší jazzový album roka 2024.V utorokbude festival pokračovať na Nádvorí energickým vystúpením kubánskeho klaviristu Alfreda Rodrígueza, ktorý patrí medzi najvýraznejších hudobníkov svojej generácie. Jeho tvorba prepája kubánsky folklór, americký jazz a klasickú hudbu. V ďalších dňoch sa publikum môže tešiť aj na silné domáce zastúpenie.Po boku Martina Valihoru , jedného z najlepších slovenských jazzových bubeníkov, vystúpi rešpektovaná trnavská speváčka a huslistka Jana Andevska, ktorá pôsobila v New Yorku aj v prestížnych medzinárodných orchestroch.Festival sa bude odohrávať aj priamo v uliciach mesta. Na pešej zóne vystúpi trnavský džezový gitarista Matej Oláh, ktorý pôsobil aj vo Valencii. V stredu festival oživí bubnová šou Rytmika s interaktívnym programom pre deti. Na záverečnom festivalom koncerte koncert vo štvrtok 17. júla sa predstaví talentovaný klavirista a skladateľ Miloš Biháry so svojou formáciou Django Gypsy Jazz Trio.Trnavský Jazzyk má v meste významnú tradíciu, konalo sa už 21 ročníkov. Podľa riaditeľa Oblastnej organizácie Trnava Tourism Alexandra Prostináka prispieva k poznateľnosti regiónu Trnavy.„Pre mnohých je práve jazzyk výborná príležitosť navštíviť Trnavu. Pre iných je zas príjemným spestrením leta, do ulíc mesta prináša energiu, ktorá k tomuto obdobiu jednoducho patrí,“ hovorí Alexander Prostinák.