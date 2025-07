Anglický umelec uniká verejnosti i polícii, jeho diela vystavujú v Tatranskej galérii – FOTO

Celosvetová pozornosť

5.7.2025 (SITA.sk) - V Tatranskej galérii v Poprade odštartovala výnimočná výstava jedného z najikonickejších súčasných pouličných umelcov Banksyho . Prináša viac než, ale aj audiovizuálne ukážky a videá. Zároveň odhaľuje zákulisie Banksyho tvorby. Ako informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja , výstava bude sprístupnená do 20. septembra.Banksyho graffity zdobia mnohé ulice a objekty Anglicka, odkiaľ pochádza, ako i ďalších krajín, pričom pútajú celosvetovú pozornosť.„Provokujú, ale zároveň v sebe nesú posolstvo mieru, lásky aj silný sociálny náboj. Sú vnímané ako ikonické a rozpoznateľné, identita Banksyho však zostáva stále utajená a svet ho pozná iba ako anglického pouličného umelca,“ priblížila Lehotská.Unikátnu výstavu v Poprade sprístupnila Tatranská galéria v spolupráci s medzinárodnou spoločnosťou Organization of Exhibitions, jej názov je Umenie vyňaté spod zákona.„Do Popradu prišla z nemeckého Kolína, kam sa aj vráti, a fakt, že na Banksyho výstavu sa čaká aj päť rokov, podčiarkuje jej výnimočnosť,“ priblížila Lehotská.Návštevníci si môžu pozrieť rekonštrukcie Banksyho ikonických diel, ktoré ručne vyhotovili umelci z Varšavy, New Yorku a Berlína, a ktorí svoje mená, podobne ako Banksy, verejnosti neprezradili. Inštalácie ich pritom zavedú do hĺbky spoločenských tém, ako sú vojna, chudoba, klíma, práva zvierat, sloboda či konzum. Súčasťou výstavy sú aj priestorové inštalácie a multimediálne prvky.V galérii nechýbajú známe diela ako Dievča s balónom, Pulp Fiction, Hádzač kvetov či Opičia kráľovná. Počas výstavy sa návštevníci dozvedia i zaujímavé informácie zo zákulisia umelcovej tvorby, stanú sa súčasťou inšpiratívneho prostredia a diskusií o aktuálnych spoločenských témach, a budú tiež mať možnosť sa kreatívne vyjadriť.Výstava v Poprade je podľa galérie dokonalým odhalením sveta očami jedného z najvýznamnejších spoločenských komentátorov súčasnosti, ktorého plátnom sú múry domov, mosty, ruiny a zákutia.„Pri svojej tvorbe využíva techniku šablónového sprejovania, ktorá mu umožňuje pracovať rýchlo a nenápadne, preto nielen verejnosti, ale aj polícii stále uniká. Banksy si zakladá na svojej anonymite, jeho diela nesúce politické, kultúrne či etické posolstvo sa však v aukciách pravidelne predávajú za státisíce dolárov,“ dodala Lehotská.