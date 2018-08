Hudobný producent D. Guetta vedie slovenský aj český rebríček

Francúzsky DJ David Guetta Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. augusta (TASR) – Francúzsky producent a DJ David Guetta už tri týždne kraľuje na prvom mieste hitparády IFPI s najhranejšou piesňou Flames. Dva týždne je na prvej priečke aj v susednej Českej republike. Nestáva sa tak často, aby niekto dosiahol "federálny" rádiový 'double'.Singel Flames, v ktorom hosťuje austrálska speváčka Sia, vládol podľa oficiálnych štatistík európskemu éteru už na prelome mája a júna, ale poslucháči v našich končinách si naň zvykali tradične dlhšie. To, samozrejme, nič nemení na Guettovom úspechu, ktorý na Slovensku získal prvú priečku už viackrát.S austrálskou speváčkou spolupracoval už na skladbách Titanium a She Wolf. Fanúšikovia určite zaregistrovali, že v júli Guetta vydal novinku Don't Leave Me Alone, v ktorej hosťuje pôvabná anglická speváčka Anne-Marie, s ktorou bodoval v anglickom singlovom rebríčku.TASR informovala marketingová a PR manažérka Renáta Tomanová.