VIDEO: Na deväť obetí z augusta 1968 spomínal v Liberci aj Ján Šoltys

Liberec 22. augusta (TASR) – Pamiatku deviatich obetí, ktoré zahynuli v auguste 1968 pri vstupe okupačných vojsk do českého mesta Liberec, si v utorok (21.8.) pripomenul aj 70-ročný Ján Šoltys zo slovenského Svitu. Na námestí pred libereckou radnicou ho tank pritlačil o stĺp a stal sa jedným zo 45 zranených ľudí.zaspomínal si Šoltys.Kamaráti ho presvedčili, aby zo školy neodišiel na prázdniny domov, ale ostal v Liberci.doplnil 70-ročný Slovák, ktorý do Liberca prišiel s manželkou a synom.Tragické udalosti spred polstoročia pripomenuli výstava veľkoplošných fotografií, premietanie dokumentárnych filmov a koncert pesničiek Karla Kryla, ktoré pripravilo občianske združenie G300.zdôraznil Tomáš Hasil zo združenia G300.Jedna z najznámejších fotografií z augustových udalostí zachytáva, ako jeden z tankov nabúral do domu na námestí pred radnicou.opísal vznik fotografie jej autor Václav Toužimský.Bezprostredným svedkom udalostí na námestí pred radnicou bol aj 70-ročný Miroslav Bíca.podotkol Bíca.opísal Bíca udalosti spred pol storočia.uviedol primátor Liberca Tibor Batthyány.Spomienkové podujatie pod názvom Dvadsiateho prvého vyvrcholilo koncertom pesničiek Karla Kryla v podaní Petra Chalupu, ktorý ich hráva už vyše 30 rokov. Na pódiu vystúpil postupne s jeho hudobnou skupinou, dcérou Petrou a s Dobrou spoločnosťou Jana Basistu Novotného.doplnil Chalupa.