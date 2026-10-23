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23. októbra 2026
Hudobný svet opustil DJ Julo alias Python, patril k legendám slovenského rádia
Zároveň hrával aj na oslavách, plesoch či rôznych retro párty. Hudobný svet opustil známy DJ Julo alias Python. DJ a moderátor, ktorý pôsobil vo Fun ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Zároveň hrával aj na oslavách, plesoch či rôznych retro párty.
Hudobný svet opustil známy DJ Julo alias Python. DJ a moderátor, ktorý pôsobil vo Fun rádiu, patril k legendám slovenského éteru, informoval portál regiony.sk. O jeho úmrtí sa Slovensko dozvedelo zo sociálnej siete jeho kolegu.
Robert Majling, ktorý je rovnako DJ, oznámil všetkým z komunity, že ich kolega DJ Julo v stredu navždy opustil tento svet a vyjadril úprimnú sústrasť jeho manželke a rodine. „Ďalšia legenda, ktorá bude veľmi chýbať,“ doplnil.
DJ Julo alias Python bol Slovákom známy najmä z Fun rádia, s ktorým bol spojený od roku 1990. Zároveň moderoval aj kultovú reláciu Stará, natoč gramofón. Súčasne bol aj popredným video DJ-om. Vo svojej tvorbe spájal hudobné hity 80. a 90. rokov s originálnymi videoklipmi.
Zostal po ňom videoarchív, ktorý obsahuje tisíce klipov. Zároveň hrával aj na oslavách, plesoch či rôznych retro párty. Poznajú ho najmä tí, čo navštevovali bratislavské Kácečko, kde hrával v rámci projektu DISCO 2000.
Zdroj: SITA.sk - Hudobný svet opustil DJ Julo alias Python, patril k legendám slovenského rádia © SITA Všetky práva vyhradené.
Hudobný svet opustil známy DJ Julo alias Python. DJ a moderátor, ktorý pôsobil vo Fun rádiu, patril k legendám slovenského éteru, informoval portál regiony.sk. O jeho úmrtí sa Slovensko dozvedelo zo sociálnej siete jeho kolegu.
Robert Majling, ktorý je rovnako DJ, oznámil všetkým z komunity, že ich kolega DJ Julo v stredu navždy opustil tento svet a vyjadril úprimnú sústrasť jeho manželke a rodine. „Ďalšia legenda, ktorá bude veľmi chýbať,“ doplnil.
DJ Julo alias Python bol Slovákom známy najmä z Fun rádia, s ktorým bol spojený od roku 1990. Zároveň moderoval aj kultovú reláciu Stará, natoč gramofón. Súčasne bol aj popredným video DJ-om. Vo svojej tvorbe spájal hudobné hity 80. a 90. rokov s originálnymi videoklipmi.
Zostal po ňom videoarchív, ktorý obsahuje tisíce klipov. Zároveň hrával aj na oslavách, plesoch či rôznych retro párty. Poznajú ho najmä tí, čo navštevovali bratislavské Kácečko, kde hrával v rámci projektu DISCO 2000.
Zdroj: SITA.sk - Hudobný svet opustil DJ Julo alias Python, patril k legendám slovenského rádia © SITA Všetky práva vyhradené.
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Hudobný svet opustil DJ Julo alias Python, patril k legendám slovenského rádia
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