Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 23.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. októbra 2026

Ukrajinské jednotky prekonali viac ako 15 kilometrov pod zemou a vynorili sa za nepriateľskými líniami neďaleko Kupianska


Tagy: Ruské straty na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské jednotky Vojna na Ukrajine

Ukrajinskí obrancovia zajali viac ako 30 ruských vojakov, pričom ruské straty presiahli stovku. Bez GPS, denného svetla a s ruskými pozíciami nad hlavou ukrajinské jednotky prekonali viac ako 15 ...



Zdieľať
gettyimages 1620328144 676x380 23.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinskí obrancovia zajali viac ako 30 ruských vojakov, pričom ruské straty presiahli stovku.


Bez GPS, denného svetla a s ruskými pozíciami nad hlavou ukrajinské jednotky prekonali viac ako 15 kilometrov podzemnej infraštruktúry a následne sa vynorili za nepriateľskými líniami neďaleko Kupianska v Charkovskej oblasti. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Post.

Počas operácie s krycím názvom Veles ukrajinskí vojaci využili skryté podzemné trasy, aby obišli ruské pozície. Vyplýva to z tlačovej správy 2. zboru ukrajinskej Národnej gardy Chartia, ktorý operáciu riadil.

Zbor uviedol, že tento manéver pomohol zabrániť preniknutiu ruských jednotiek do tyla ukrajinských pozícií v okolí Kupianska. Ukrajinské jednotky zajali viac ako 30 ruských vojakov, pričom ruské straty presiahli stovku. Vzdialenosť viac ako 15 kilometrov sa vzťahuje na presun vojakov pod zemou, nie na potvrdený posun frontovej línie o túto vzdialenosť.

„Rusi verili, že podzemná infraštruktúra je výlučne ich nástrojom na obchádzanie našej obrany,“ uviedol vo vyhlásení veliteľ zboru Chartia brigádny generál Ihor Obolenskyj.

Náročná fyzická aj psychická príprava


Počas operácie sa ukrajinskí obrancovia museli pohybovať v stiesnených priestoroch bez GPS, denného svetla a spoľahlivého rádiového spojenia. Po výstupe na povrch ich čakali boje v náročných podmienkach. Ženisti a technici im pripravovali podzemnú trasu. Vojaci absolvovali fyzickú a psychologickú prípravu na pôsobenie v uzavretých priestoroch. Zbor zároveň využíval vlastné systémy na navigáciu, komunikáciu a zabezpečenie potrieb vojakov pod zemou. Na povrchu v koordinácii s vojakmi pod zemou postupovali ďalšie ukrajinské jednotky.

„Veles dokazuje, že pre tých, ktorí majú iniciatívu a technológie, nie je žiadna situácia bezvýchodisková. Naši vojaci prešli 15 kilometrov pod zemou, čo sa doteraz nepodarilo žiadnej armáde na svete. Budeme pokračovať vo vytláčaní nepriateľa z našej krajiny,“ uviedol Obolenskyj.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské jednotky prekonali viac ako 15 kilometrov pod zemou a vynorili sa za nepriateľskými líniami neďaleko Kupianska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruské straty na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské jednotky Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hudobný svet opustil DJ Julo alias Python, patril k legendám slovenského rádia
<< predchádzajúci článok
Rakúsko oznámilo vyhostenie štyroch ruských diplomatov pre podozrivé aktivity

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 