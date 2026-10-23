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23. októbra 2026
Ukrajinské jednotky prekonali viac ako 15 kilometrov pod zemou a vynorili sa za nepriateľskými líniami neďaleko Kupianska
Ukrajinskí obrancovia zajali viac ako 30 ruských vojakov, pričom ruské straty presiahli stovku. Bez GPS, denného svetla a s ruskými pozíciami nad hlavou ukrajinské jednotky prekonali viac ako 15 ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinskí obrancovia zajali viac ako 30 ruských vojakov, pričom ruské straty presiahli stovku.
Bez GPS, denného svetla a s ruskými pozíciami nad hlavou ukrajinské jednotky prekonali viac ako 15 kilometrov podzemnej infraštruktúry a následne sa vynorili za nepriateľskými líniami neďaleko Kupianska v Charkovskej oblasti. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Post.
Počas operácie s krycím názvom Veles ukrajinskí vojaci využili skryté podzemné trasy, aby obišli ruské pozície. Vyplýva to z tlačovej správy 2. zboru ukrajinskej Národnej gardy Chartia, ktorý operáciu riadil.
Zbor uviedol, že tento manéver pomohol zabrániť preniknutiu ruských jednotiek do tyla ukrajinských pozícií v okolí Kupianska. Ukrajinské jednotky zajali viac ako 30 ruských vojakov, pričom ruské straty presiahli stovku. Vzdialenosť viac ako 15 kilometrov sa vzťahuje na presun vojakov pod zemou, nie na potvrdený posun frontovej línie o túto vzdialenosť.
„Rusi verili, že podzemná infraštruktúra je výlučne ich nástrojom na obchádzanie našej obrany,“ uviedol vo vyhlásení veliteľ zboru Chartia brigádny generál Ihor Obolenskyj.
Počas operácie sa ukrajinskí obrancovia museli pohybovať v stiesnených priestoroch bez GPS, denného svetla a spoľahlivého rádiového spojenia. Po výstupe na povrch ich čakali boje v náročných podmienkach. Ženisti a technici im pripravovali podzemnú trasu. Vojaci absolvovali fyzickú a psychologickú prípravu na pôsobenie v uzavretých priestoroch. Zbor zároveň využíval vlastné systémy na navigáciu, komunikáciu a zabezpečenie potrieb vojakov pod zemou. Na povrchu v koordinácii s vojakmi pod zemou postupovali ďalšie ukrajinské jednotky.
„Veles dokazuje, že pre tých, ktorí majú iniciatívu a technológie, nie je žiadna situácia bezvýchodisková. Naši vojaci prešli 15 kilometrov pod zemou, čo sa doteraz nepodarilo žiadnej armáde na svete. Budeme pokračovať vo vytláčaní nepriateľa z našej krajiny,“ uviedol Obolenskyj.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské jednotky prekonali viac ako 15 kilometrov pod zemou a vynorili sa za nepriateľskými líniami neďaleko Kupianska © SITA Všetky práva vyhradené.
Bez GPS, denného svetla a s ruskými pozíciami nad hlavou ukrajinské jednotky prekonali viac ako 15 kilometrov podzemnej infraštruktúry a následne sa vynorili za nepriateľskými líniami neďaleko Kupianska v Charkovskej oblasti. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Post.
Počas operácie s krycím názvom Veles ukrajinskí vojaci využili skryté podzemné trasy, aby obišli ruské pozície. Vyplýva to z tlačovej správy 2. zboru ukrajinskej Národnej gardy Chartia, ktorý operáciu riadil.
Zbor uviedol, že tento manéver pomohol zabrániť preniknutiu ruských jednotiek do tyla ukrajinských pozícií v okolí Kupianska. Ukrajinské jednotky zajali viac ako 30 ruských vojakov, pričom ruské straty presiahli stovku. Vzdialenosť viac ako 15 kilometrov sa vzťahuje na presun vojakov pod zemou, nie na potvrdený posun frontovej línie o túto vzdialenosť.
„Rusi verili, že podzemná infraštruktúra je výlučne ich nástrojom na obchádzanie našej obrany,“ uviedol vo vyhlásení veliteľ zboru Chartia brigádny generál Ihor Obolenskyj.
Náročná fyzická aj psychická príprava
Počas operácie sa ukrajinskí obrancovia museli pohybovať v stiesnených priestoroch bez GPS, denného svetla a spoľahlivého rádiového spojenia. Po výstupe na povrch ich čakali boje v náročných podmienkach. Ženisti a technici im pripravovali podzemnú trasu. Vojaci absolvovali fyzickú a psychologickú prípravu na pôsobenie v uzavretých priestoroch. Zbor zároveň využíval vlastné systémy na navigáciu, komunikáciu a zabezpečenie potrieb vojakov pod zemou. Na povrchu v koordinácii s vojakmi pod zemou postupovali ďalšie ukrajinské jednotky.
„Veles dokazuje, že pre tých, ktorí majú iniciatívu a technológie, nie je žiadna situácia bezvýchodisková. Naši vojaci prešli 15 kilometrov pod zemou, čo sa doteraz nepodarilo žiadnej armáde na svete. Budeme pokračovať vo vytláčaní nepriateľa z našej krajiny,“ uviedol Obolenskyj.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské jednotky prekonali viac ako 15 kilometrov pod zemou a vynorili sa za nepriateľskými líniami neďaleko Kupianska © SITA Všetky práva vyhradené.
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