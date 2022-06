Húfnice Zuzana 2 pre Ukrajinu sú ešte na výrobnej linke a Naď odmieta tvrdenia opozície o tankoch (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Za každý jeden tank T-72, ktorý by eventuálne Slovensko poskytlo Ukrajine, musíme dostať iný. Po stredajšomo rokovaní vlády to skonštatoval minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ).Odmietol pri tom tvrdenie opozície, že za 30 tankov by Slovensko malo dostať tri nové. „My jednoducho máme 30 tankov a 30 potrebujeme na tankový prápor," povedal Naď s tým, že pri návrhoch na výmenu tankov akceptujeme len pomer 1:1.Pokiaľ ide o húfnice Zuzana 2, ktoré má SR dodať Ukrajine, podľa Naďa sú tie ešte na výrobnej linke. „V dohľadnej dobe pár týždňov bude ukončená výroba prvých z nich," povedal s tým, že následne budú postupne dodávané na Ukrajinu. Minister dodal, že ak niekto tvrdí, že húfnice už boli na Ukrajine zničené, tak klame, pretože ešte ani neboli dodané.