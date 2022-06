Sulík sa hlasovania o jeho odvolávaní neobáva a povedal, kedy sa SaS vráti na koaličné rady (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má záujem o to, aby vláda v súčasnom zložení pokračovala, ďalej tvorila politiku a schvaľovala zákony. Tiež sa chce vyhýbať konfliktom, aj preto sa nebude dočasne zúčastňovať na koaličnej rade. Predseda strany SaS a minister hospodárstva Richard Sulík to povedal po skončení rokovania vlády.„Osobne ma to mrzí, že to takto ďaleko dospelo. Dúfam, že sa táto situácia upokojí. Ak sa skončia verejné útoky, urážky a klamstvá, tak sa na koaličné rady vrátime," povedal Sulík. Dodal, že nevie, kedy to bude. Ubezpečil, že ministri SaS sú premiérovi plne k dispozícii.Minister hospodárstva sa neobáva ani odvolávania v Národnej rade SR , ktoré ho čaká. Domnieva sa, že bude mať podporu koalície.