Huliak kritizoval postoj Danka k transakčnej dani, podľa neho sú jeho výhrady len detinské gesto

Stav verejných financií

Vydierať sa oplatí

13.4.2025 (SITA.sk) - Na predsedovi Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejovi Dankovi sa mi nepáči, že nedodržiava dohody. Aj jeho výhrady k transakčnej dani sú len detinské gesto ako zaujať. Povedal v televíznej relácii TA3 V politike minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak Dodal, že tejto novej dane musíme dať priestor, lebo je to súčasť konsolidačného opatrenia a teraz ju nevieme ovplyvniť.„Bohužiaľ, stav verejných financií, ktoré sme zdedili, bol katastrofálny. Veď Slovensku hrozila nútená správa,“ povedal Huliak. Dodal, že pri „Dankovi si treba uvedomiť, že za SNS bol zvolený sám. A neverím, že necháme rozpadnúť túto vládu kvôli nemu. Povraciame sa všetci do parlamentu a Danko bude sedieť sám. Politika je o číslach a bez neho by to bolo 78“.Podľa poslankyne Progresívneho Slovenska Tamary Stohlovej je minister Huliak príkladom toho, že vydierať sa oplatí, a preto tu máme Andreja Danka a jeho výhrady k transakčnej dani.„Ďalší príklad vidíme v Petrovi Kotlárovi, splnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19, ktorý dal premiérovi Robertovi Ficovi a prezidentovi Petrovi Pellegrinimu ultimátum, že aby sa s ním stretli a do júna zrušili očkovanie mRNA vakcínami. Lebo inak prestane poslúchať. Vie, že vydierať sa oplatí bez ohľadu na to, ako doplatí Slovensko,“ povedala Stohlová.Podľa Huliaka je prístup Kotlára nervózny len kvôli médiám. „Ale v istých veciach má pravdu. Pozrite sa, ako boli riešené opatrenia v čase covidu u nás a v iných krajinách. Kotlár nás chce do budúcna vyvarovať tomu, aby niekto nemohol nariaďovať Slovensku, čo má robiť aj v prípade krízových situácií,“ povedal Huliak.