Transakčná daň je nefunkčný experiment, tvrdí poslanec Dubéci

13.4.2025 (SITA.sk) - Ak zaznievajú hlasy, že konsolidovať sa dá aj bez transakčnej dane inými opatreniami, nedá sa to. Tak zásadným opatrením, ako je predpokladaný výberpri celkovej konsolidácii na úrovni, sa nedá len tak nahradiť.To, že niektorí koaliční poslanci majú na túto daň iný názor, je prirodzené. Osobne si však myslím, že je lepšie o tom komunikovať v koalícii a menej pred médiami.Povedal v diskusnej politickej relácii RTVS O 5 minút 12 poslanec strany Smer-SD Ján Podmanický v súvislosti s verejným vyjadrením predsedu Andreja Danka o škodlivosti, zrušenia resp. úprave transakčnej dane.Poslanec Progresívneho Slovenska Martin Dubéci oponoval, že iné riešenie, ako je zrušenie tejto dane, neexistuje.„Obdivujem trpezlivosť koaličných poslancov v tejto otázke, nakoľko podnikatelia sú z tejto dane zúfalí. Mňa osobne zastavila pekárka, ktorá mi povedala, že táto daň jej zvýšila výdavky o 300 eur za týždeň,“ povedal Dubéci s tým, že podnikatelia sa tak dostávajú do situácie, že obmedzia svoje výdavky na investovanie alebo zamestnávania ľudí.„Je to hlúpa daň tejto vlády, ktorá neberie do úvahy, či sú podnikatelia v zisku, alebo v strate. Je to nefunkčný experiment na svojich občanoch,“ dodal Dubéci.Podľa poslanca za stranu SNS Romana Michelka , pri tejto transakčnej dani, ak by sa netýkala malých živnostníkov a firiem s obratom do 100-tisíc, bol výpadok v rozpočte iba dve percentá, čo je okolo 15 miliónov eur.„Čiže kolaps verejných financií, by nestal,“ povedal Michelko s tým, že je potreba o tom diskutovať. Dodal, že SNS rozpočet zničiť nechce, ale o ich návrhu je nutné rozprávať pri novom konsolidačnom balíku. „Preto, nie je pravda, že chceme zrušiť túto daň. Chceme ju upraviť,“ vysvetlil Michelko s tým, že zrušenie by pripadalo až na rok možno 2026.Poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Jozef Hajko označil transakčnú daň za zdieračskú a s nejasným výsledkom pre štát. Tá daň je od začiatku nezmyselná a my sme navrhovali riešenia, ako má štát ušetriť.„Ak nebudú fungovať verejné financie, tak sa rútime do záhuby všetci. Ale konsolidovať verejné financie s tým, že 95 percent to majú znášať obyvatelia a firmy a štát iba na úrovni 5 percent, je zlé riešenie. Priestor je práve v podpore podnikania a ekonomického rastu, nakoľko štát takto vyberie oveľa viac peňazí na daniach na svoju správu,“ povedal Hajko.