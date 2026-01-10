Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 10.1.2026
 Meniny má Dáša
 24hod.sk    Z domova

10. januára 2026

Huliak mal dopravnú nehodu, vodič služobného vozidla dostal šmyk pri vyhýbaní sa autu


Tagy: Dopravná nehoda hovorca rezortu vnútra Minister cestovného ruchu a športu SR

V piatok večer došlo v obci Očová k dopravnej nehode služobného vozidla, v ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. ...



10.1.2026 (SITA.sk) - V piatok večer došlo v obci Očová k dopravnej nehode služobného vozidla, v ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

Huliak mal dopravnú nehodu, vodič služobného vozidla dostal šmyk pri vyhýbaní sa autu

Podľa informácií televízie Markíza sa vodič ministra mal vyhýbať protiidúcemu vozidlu, pričom dostal šmyk a zišiel z cesty. Minister ani vodič neutrpeli zranenia. Dychová skúška vodiča bola negatívna. Predbežná výška škody je približne 5 000 eur.


„Môžeme potvrdiť, že 9. januára 2026 vo večerných hodinách došlo v blízkosti obce Očová na miestnej komunikácii k škodovej udalosti služobného vozidla Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ktoré viezlo chránenú osobu,“ uviedol pre tvnoviny.sk hovorca Ministerstva vnútra Matej Neumann.


Zdroj: SITA.sk - Huliak mal dopravnú nehodu, vodič služobného vozidla dostal šmyk pri vyhýbaní sa autu © SITA Všetky práva vyhradené.

