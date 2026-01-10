Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

10. januára 2026

Trump znovu otvoril tému Grónska, nevylučuje použitie sily a spochybňuje suverenitu Dánska


Americký prezident Donald Trump v piatok znovu naznačil možnosť použitia sily na prevzatie kontroly nad Grónskom, keď otvorene spochybnil suverenitu Dánska nad týmto autonómnym ...



trump_63226 676x451 10.1.2026 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v piatok znovu naznačil možnosť použitia sily na prevzatie kontroly nad Grónskom, keď otvorene spochybnil suverenitu Dánska nad týmto autonómnym arktickým územím. Podľa neho Spojené štáty urobia „niečo s Grónskom, či sa im to páči, alebo nie“.

Trump nevylučuje tvrdý postup


Trump vyhlásil, že uprednostňuje dohodu, no nevylúčil tvrdý postup. „Chcel by som uzavrieť dohodu, tú ľahkú cestu. Ale ak to nepôjde ľahkou cestou, urobíme to tou tvrdou,“ povedal na stretnutí v Bielom dome, kde rokoval s predstaviteľmi ropného sektora.

Kontrolu nad Grónskom označuje za kľúčovú pre národnú bezpečnosť USA, najmä pre rastúcu vojenskú aktivitu Ruska a Číny v Arktíde. „Nedovolíme, aby Rusko alebo Čína obsadili Grónsko. Ak to neurobíme my, urobia to oni,“ vyhlásil Trump, hoci ani jedna z týchto krajín si na ostrov oficiálne nenárokuje.

Európski spojenci hovoria o šoku


Trumpove slová vyvolali šok medzi európskymi spojencami. Dánsko, ktoré má nad Grónskom zvrchovanosť, varovalo, že prípadná invázia by znamenala koniec povojnového bezpečnostného poriadku a vzťahov v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Grónsko už pritom hostí americkú vojenskú základňu.

Americký prezident sa obavy Kodane snažil zľahčovať. „Som fanúšikom Dánska, boli ku mne veľmi milí,“ povedal, no dodal, že „to, že tam pred 500 rokmi zakotvili lode, ešte neznamená, že túto pôdu vlastnia“.

Napätie by sa mohlo riešiť diplomatickou cestou už budúci týždeň. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio má rokovať s dánskym rezortným partnerom aj so zástupcami Grónska, no Trumpove vyjadrenia zatiaľ naznačujú, že spor sa len tak ľahko neutíši.


Zdroj: SITA.sk - Trump znovu otvoril tému Grónska, nevylučuje použitie sily a spochybňuje suverenitu Dánska © SITA Všetky práva vyhradené.

