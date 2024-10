Huliak odovzdal žiadosť o zmenu v názve poslaneckého klubu SNS

Sú zodpovední za svoje politické činy

2.10.2024 (SITA.sk) - Poslanec Rudolf Huliak odovzdal žiadosť o zmenu v názve parlamentného poslaneckého klubu , v ktorom pôsobí. List adresoval dočasne poverenému predsedovi parlamentu Petrovi Žigovi Huliak na základe odsúhlaseného uznesenia snemu politickej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti žiada, aby sa poslanecký Klub Slovenská národná strana zmenil na Klub Slovenská národná strana - Národná koalícia/Nezávislí kandidáti.Poslanec Huliak sa v utorok 1. októbra vyjadril, že k tomuto kroku pristupujú preto, lebo sú zodpovední za svoje politické činy a musia niesť za ne následky sami ako Národná koalícia bez dopadu na stranu SNS.„Vyzývame koaličných partnerov Hlas-SD Smer-SD na zmier, zároveň vyhlasujeme, že sa nebudeme ďalej zapájať do verejných odkazovaní si v rámci koalície," povedal Huliak.Zdôraznil, že spolu s poslancami Ivanom Ševčíkom Pavlom Ľuptákom zostávajú naďalej neoddeliteľnou a pevnou súčasťou poslaneckého klubu SNS s vlastnou identitou a s presadzovaním spoločného programového vyhlásenia vlády Roberta Fica (Smer-SD). Zároveň uviedol, že plne rešpektujú koaličnú zmluvu. Na post predsedu parlamentu preto podporia kandidáta Hlasu-SD tak, ako to stanovila koaličná zmluva.„Zmení sa to, že my traja budeme hovoriť sami za seba, čo sa týka zásadných otázok a dodržiavania koaličnej zmluvy," vysvetlil Huliak. Poslanec Ševčík je názoru, že musia zviditeľňovať svoju stranu, pretože je potrebné spájať národné sily.