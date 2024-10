Kuchár Jožko dostal za vraždu partnerky trest 23 rokov väzenia, rozhodnutie súdu nie je právoplatné (foto)

2.10.2024 (SITA.sk) - Kuchár Jozef Hanuska si za vraždu svojej priateľky Patrície má podľa rozsudku Mestského súdu Bratislava I odsedieť trest 23 rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia.Informovala to tom televízia Markíza na portáli tvnoviny.sk s tým, že súd obžalovanému nariadil aj protialkoholické a psychiatrické liečenie.Stredajšie rozhodnutie súdu nie je právoplatné, keďže obžalovaný sa voči rozsudku odvolal a prokurátor si ponechal na prípadné odvolanie zákonnú lehotu. Markíza pripomenula, že po tom, čo so svojou družkou celý deň popíjali, ju Jozef začal škrtiť.„Keď bola v bezvedomí, vzal nôž a zasadil jej do tela viac ako 15 rán. Jej telo potom zmrzačil, vyrezal z neho orgány," uviedla Markíza. Doplnila, že obžalovaný sa ku skutku priznal. Zároveň tvrdí, že Patríciu stále miluje.„Jozef Hanuska je synom bratislavského škrtiča Štefana Pantla , toho odsúdili na trest smrti nielen za vraždy, ale aj za znásilnenia," dodala televízia.