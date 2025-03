Huliak predstavil Pellegrinimu svoje ciele na ministerstve športu, z Očovej sa mu vraj bude odchádzať ťažko

Debata bola plodná

3.3.2025 (SITA.sk) -Nominant na post ministra cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak Národná koalícia ), ktorý bol do parlamentu zvolený na kandidátke Slovenskej národnej strany (SNS) , sa stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim Ako uviedol po stretnutí, prezidentovi doniesol víziu financovania športu a infraštruktúry i podpory mládežníckeho športu, podľa jeho slov si vyjasnili otázky o tom, aké sú jeho (Huliakove) ciele na ministerstve.To, či bude ministrom, je podľa neho na prezidentovi. Podotkol ale, že debata bola plodná a nedostali sa k žiadnym kontroverzným témam ani k ničomu, na čom sa nezhodli. Huliak, ktorý je i starostom obce Očová, pripustil, že sa mu z postu v obci bude odchádzať ťažko. Doplnil, že si vysvetlili aj otázky týkajúce sa medzinárodnej politiky."Viete, jedna vec je kampaňovanie, jedna vec je uspokojenie všetkých ľudí, ktorých máte v strane, v otázkach naplnenia programu. Momentálne Národná koalícia prežila aj veľkú očistu, čo sa týka rôznych indivíduí, ktoré sa jej snažili nejakým spôsobom škodiť, respektíve boli do nej infiltrované. Vyjasnili sme si záležitosti aj ohľadom programu Národnej koalície," uviedol v odpovedi na otázku, či mu prezident nevytýkal zahraničnopolitické otázky.V tomto kontexte dodal, že Národná koalícia presadzovala pri otázke prípadného vystúpenia Slovenska z EÚ referendum ako nástroj priamej demokracie na vyjadrenie názorov občanov. "Tam nikdy nebolo, že priamo ideme vystupovať, respektíve, že chceme vystupovať z EÚ," podotkol Huliak.Národná koalícia mala pôvodne vo volebnom programe zahrnuté vystúpenie Slovenska z EÚ i NATO. V krátkom čase by sa to podľa Huliaka v programe jeho strany malo zmeniť, upozornil, že politický subjekt momentálne prerába i svoju webstránku.Huliak v pondelok nechcel komentovať svoje nedávne vyjadrenia na adresu poslankyne hnutia Progresívne Slovensko Lucie Plavákovej , ktorú v minulosti nazval sukou. "Myslím si, že každý normálny človek už má tejto témy dosť. A nebudeme za tú krátku chvíľu, ktorú sme mali k dispozícii, rozoberať takéto veci," povedal.Huliak je presvedčený o tom, že disponuje dostatkom manažérskych skúseností na to, aby rezort dokázal viesť. Avizoval tiež, že skončia aj všetci štátni tajomníci na ministerstve športu, mená ich nástupcov zatiaľ prezradiť nechcel. Rovnako neuviedol ani termín, kedy by ho prezident mohol vymenovať.O chode parlamentu podľa Huliaka diskusia nebola, riešili otázky jeho nominácie. Podpora vládnej koalície 76 poslancami v parlamente je podľa jeho slov istá. Vysvetlil, že poslanci Národnej koalície, ktorí spolu s ním vystúpili z klubu SNS, ostávajú v parlamente ako nezaradení, rovnako aj Roman Malatinec , ktorý k nim prestúpil z Hlasu Celkovo by malo ísť o štyroch poslancov, vrátane náhradníka za Huliaka, ktorým by mal byť predseda strany Patriot Miroslav Radačovský . Zdôraznil, že nevstúpia do klubu Smeru , zároveň ale prízvukoval, že podpísali memorandum a podporujú vládnu koalíciu. " Predčasné voľby určite nebudú," uzavrel.Prezident Peter Pellegrini sa na pondelkovom stretnutí s Rudolfom Huliakom (Národná koalícia, zvolený na kandidátke SNS) v Prezidentskom paláci osobitne zaujímal o zahraničnopolitické postoje potenciálneho ministra cestovného ruchu a športu a jeho politického subjektu.Ako informovali z Odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR, "pán prezident bol ubezpečený, že Rudolf Huliak ani Národná koalícia nebudú presadzovať žiadne zahraničnopolitické priority, ktoré by boli v rozpore s národnoštátnym záujmom Slovenskej republiky na členstve v Európskej únii Severoatlantickej aliancii ," uviedla prezidentská kancelária.Cieľom stretnutia bolo, aby sa prezident mohol oboznámiť s Huliakovou predstavou o prípadnom vedení ministerstva cestovného ruchu a športu. Podľa Odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR nominant na ministerský post Pellegrinimu odprezentoval a odovzdal svoje priority. O ďalšom postupe bude hlava štátu informovať predsedu vlády.