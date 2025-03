V prípade darovania vojenskej techniky na Ukrajinu je začaté jedno trestné stíhanie, Gašpar obviňuje Naďa zo zavádzania – VIDEO

Majetok v hodnote 660 miliónov

3.3.2025 (SITA.sk) - V prípade darovania vojenskej techniky na Ukrajinu je začaté jedno trestné stíhanie a štyri veci sú v predprípravnom konaní. Povedal to poslanec Smeru-SD Tibor Gašpar v pondelok po zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Začaté trestné stíhanie sa týka porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Zriadený je šesťčlenný vyšetrovací tím.„Ja som sa na výbore pýtal, či je tím o počte šiestich ľudí dostatočný a kedy môžeme očakávať nejaký odpočet pre verejnosť. Vyjadril som obavu, aby to nebolo v roku 2030. Boli sme ubezpečení, že nie a venujú sa tomu každý deň, zhromažďujú sa listinné dôkazy,“ povedal Gašpar. Dodal, že na výbore informovala poverená policajná prezidentka aj riaditeľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite „V jednej z trestných vecí, kde ešte nie sú začaté trestné stíhania, si uplatnil právo dozorovania európsky prokurátor, ktorý zastupuje Európsku prokuratúru na Slovensku,“ doplnil Gašpar. Týka sa to podľa neho nákupu munície, ktorá išla následne na Ukrajinu.Parlamentný výbor zasadal v súvislosti s podozreniami z porušenia zákona pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) . Celkovo ide o majetok v hodnote 660 miliónov eur, o darovaní ktorého rozhodovala ešte bývalá vláda trinástimi uzneseniami na podnet ministerstva obrany. Išlo o darovanie systému protiraketovej obrany S-300, stíhačiek MIG-29 či munície.Podľa Gašpara zavádzal bývalý minister obrany Jaroslav Naď vtedajšiu vládu v tom, že išlo o prebytočný majetok, no „nič nebolo prebytočné“. „Je tu pomerne vážne podozrenie na škody, ktoré sa rádovo dajú počítať v miliónoch eur,“ tvrdí Gašpar. Poslanec Smeru-SD Richard Glück doplnil, že Naď zavádzal partnerov z vtedajšej koalície, že má vybavený systém protivzdušnej obrany Patriot, ktorý tu však nakoniec bol len niekoľko mesiacov.„Do dnešného dňa je obranyschopnosť Slovenska zabezpečená len na základe toho, že nás chránia stíhacie lietadlá cudzích krajín a jednotky protivzdušných obrán, ktoré majú nižší dostrel,“ dodal a vyzdvihol aktuálny nákup systému protivzdušnej obrany zo strany rezortu obrany. Izrael predá Slovensku moderný systém protivzdušnej obrany Barak MX za približne 560 miliónov eur.Poslanec Glück priblížil, že zo správy NKÚ sa dozvedeli, že bývalý minister obrany Naď „v piatok objednal muníciu, v sobotu bola zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a v nedeľu išla munícia na Ukrajinu. Treba povedať, že táto 120 a 150 milimetrová munícia bola pre potreby Ozbrojených síl SR neupotrebiteľná, napriek tomu ju minister objednal, do skladu došla len administratívne a išla na Ukrajinu“.Problém je podľa jeho slov v tom, že podľa platných slovenských predpisov nemôžete kúpiť niečo pre potreby Ozbrojených síl SR a deň nato to darovať. Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher zdôraznil, že na všetkých 13 darovaní sa vzťahujú zákony Slovenskej republiky. Najprv prišlo rozhodnutie o darovaní a až potom prišli kompenzácie. „Naspäť sme dostali 46 percent hodnoty darovaného,“ poukázal Melicher.