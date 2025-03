Huliak sa stretol s ruským veľvyslancom. Ministrom nemal byť ani vo Ficovom zlepenci, kritizuje Šimečka

Huliak neprekvapuje

Šport je aj o zodpovednosti

17.3.2025 (SITA.sk) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa len dva týždne po nástupe do funkcie stretol s ruským veľvyslancom Igorom Bratčikovom „Trafika, kšefty a hanba, to je celý prínos rezortu športu pod takýmto ministrom,“ vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka . Zároveň sa pýta, ako rokovanie s Bratčikovom pomôže mladým ľuďom na Slovensku k lepším športoviskám a zdraviu, alebo našim profesionálnym športovcom.„Ale u Rudolfa Huliaka to naozaj neprekvapuje. V programe mal vyvedenie Slovenska z Európskej únie , našu poslankyňu nazýva sukou a ochranárov chce vešať. Takýto človek v živote nemal byť ministrom, dokonca ani vo Ficovom zlepenci,” prízvukuje Šimečka.Poslankyňa Národnej rady Natália Nash upozornila na to, že od začiatku ruskej agresie zahynulo takmer 500 ukrajinských športovcov a športovkýň, ktorí svoju krajinu už nikdy reprezentovať nebudú.„Podľa ministra Huliaka je ale nespravodlivé, že na svetových šampionátoch nemôžu nastúpiť športovci Ruska. Pre Putinov režim je ale šport užitočný nástroj. Je plný, propagandy a štátom organizovaného dopingu,“ zdôraznila Nash a dodala, že prehlbovanie spolupráce v oblasti športu s Ruskom rozhodne nepotrebujeme.Minister Huliak by si mal podľa poslanca Dávida Deja uvedomiť, že šport nie je len o férovej hre, ale aj o zodpovednosti. Rokovanie s predstaviteľom krajiny, ktorá vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a zneužíva šport na propagandu svojho režimu, preto pokladá za veľmi zlý signál.„Pán minister, ak vám ide o rozvoj slovenského športu, začnite sa venovať zlepšeniu podmienok pre mládežnícky šport a trénerov, nie normalizácii vzťahov s predstaviteľmi agresorskej krajiny,“ adresoval Huliakovi.