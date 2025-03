Tipy pre bezpečné používanie nabíjačiek batérií

Prvotná investícia je síce vyššia, okrem samotných batérií budete potrebovať aj nabíjačku, no už po niekoľkých nabíjacích cykloch sa vám vráti. V čom sa líšia nabíjateľné a nenabíjateľné batérie? A ako bezpečne používať nabíjačku?

Nabíjateľné vs. klasické batérie

Hlavný rozdiel spočíva v ich schopnosti opätovného použitia. Zatiaľ čo nenabíjateľné batérie sú určené na jednorazové použitie a po vybití sa likvidujú, nabíjateľné batérie umožňujú viacnásobné nabíjanie – fungujú na princípe reverzibilných chemických reakcií, tzn. keď sa batéria vybije, chemická reakcia sa dá zvrátiť. Nenabíjateľné batérie majú jednoduchšie chemické zloženie a reakcie sú nereverzibilné.

Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie

Nabíjačky sú určené výslovne na nabíjateľné batérie (NiMH, Li-ion a NiCd). Nenabíjateľné batérie (alkalické alebo lítiové), nie sú navrhnuté na opakované nabíjanie – nemajú schopnosť zvrátiť chemickú reakciu, ktorá prebieha počas vybíjania. Pokus o ich nabitie môže viesť k prehriatiu, vytečeniu elektrolytu alebo elektronickému skratu, ktorý môže poškodiť nabíjačku. V tomto prípade vám nepomôže ani to, že je nabíjačka v záruke – v dôsledku nesprávneho používania výrobca reklamáciu neuzná.

Ako zlikvidovať nenabíjateľné batérie?

Vybité batérie rozhodne nepatria do odpadkového koša. Použité batérie môžete odovzdať na oficiálnych zberných miestach, ktoré zabezpečujú ich bezpečnú recykláciu. Obsahujú totiž nebezpečné látky, ktoré by sa inak mohli dostať do pôdy alebo podzemných vôd, ak by skončili na skládkach.

Vyhnite sa nabíjaniu na horľavých povrchoch

Môže sa to javiť ako banalita, no ruku na srdce, koľkokrát ste nechali nabíjačku batérií položenú na posteli alebo gauči? Vankúše, prikrývky, koberce alebo aj hromady papiera na kancelárskom stole… tieto materiály zadržiavajú teplo, takže môže dôjsť k prehrievaniu. Namiesto toho by ste mali nabíjačku umiestniť na miesto, kde okolo nej môže voľne prúdiť vzduch.

Používajte nabíjačku s bezpečnostnými funkciami

Moderné nabíjačky dnes našťastie ponúkajú viaceré ochranné funkcie, ktoré zabezpečujú bezpečné nabíjanie. Vhodné sú modely s Delta-V detekciou, ktorá automaticky ukončí proces nabíjania po dosiahnutí plnej kapacity, nabíjačky s ochranou proti prepólovaniu či s ABS krytom, ktorý spomaľuje prípadné horenie.