12. novembra 2025
Huliak symbolicky odovzdal šek na päť miliónov eur na výstavbu novej atletickej haly v Martine – FOTO
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak v stredu v Martine symbolicky odovzdal šek na päť miliónov eur na výstavbu novej atletickej haly. Do roku 2028 tu vznikne ...
12.11.2025 (SITA.sk) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak v stredu v Martine symbolicky odovzdal šek na päť miliónov eur na výstavbu novej atletickej haly. Do roku 2028 tu vznikne moderné športovisko, ktoré bude slúžiť reprezentantom, mládeži aj verejnosti.
Výstavba martinskej haly je súčasťou širšieho projektu rezortu cestovného ruchu a športu, na základe ktorého vláda v septembri schválila investíciu 25 miliónov eur do výstavby atletických hál v troch mestách – v Martine, Košiciach a Zvolene.
„Martin je právom považovaný za kolísku slovenskej atletiky. Práve tu vznikol už v roku 1875 prvý atletický klub na území Slovenska a bývalého Československa. Toto mesto a región Turiec dali Slovensku desiatky skvelých atlétov – od Štefana Balošáka cez Luciu Hrivnák Klocovú až po Gabrielou Gajanovú. Veríme, že výstavba tejto haly prispeje k tomu, aby tu vyrástla nová generácia úspešných športovcov,“ povedal Huliak.
Martin má bohatú atletickú tradíciu a v 80. rokoch patril medzi najúspešnejšie atletické centrá v bývalom Československu. K mestu sa viažu mená olympionikov, trénerov a funkcionárov, ktorí výrazne prispeli k rozvoju atletiky na Slovensku. V súčasnosti sa Martin môže pochváliť aj mladým talentom – Laurou Frličkovou, držiteľkou zlatej medaily z majstrovstiev Európy do 18 rokov v behu na 100 metrov prekážok.
„Našou ambíciou je, aby športoviská rástli aj v regiónoch a boli bližšie k športovcom a mládeži. Len tak môžeme objavovať nové talenty a vychovávať tých najlepších pre vrcholové podujatia. Každý športovec – nech je z Bratislavy, Martina či Trebišova – si zaslúži rovnaké podmienky na rozvoj svojho talentu,“ doplnil minister.
Zároveň pripomenul, že cieľom rezortu je podporovať nielen výstavbu veľkých športových hál, ale aj menších telocviční, tréningových centier a športovísk v mestách a obciach po celom Slovensku.
Prijímateľom finančných prostriedkov je Slovenský atletický zväz, ktorý bude na základe osobitných zmlúv distribuovať financie samosprávam. Prevádzkovateľom haly bude Mesto Martin. Slovenský atletický zväz garantuje, že hala budú spĺňať všetky požiadavky Európskej a Svetovej atletiky. Výstavba by mala byť ukončená do troch rokov od začiatku realizácie, informoval rezort cestovného ruchu a športu.
Kolíska slovenskej atletiky
Výstavba má byť ukončená do troch rokov
