Streda 12.11.2025
|Denník - Správy
12. novembra 2025
Minister financií USA signalizoval opatrenie na zníženie cien kávy či banánov
Minister financií USA Scott Bessent uviedol, že spotrebitelia by mali očakávať oznámenie, ktorého cieľom je zníženie cien kávy, banánov a ďalšieho ovocia. Administratíva ...
12.11.2025 (SITA.sk) - Minister financií USA Scott Bessent uviedol, že spotrebitelia by mali očakávať oznámenie, ktorého cieľom je zníženie cien kávy, banánov a ďalšieho ovocia. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa tak snaží presvedčiť verejnosť o sile ekonomiky, keďže životné náklady boli kľúčovou témou nedávnych volieb v New Yorku, New Jersey a Virgínii.
Ceny kávy v auguste v USA medziročne vzrástli o 21 percent a v septembri približne o 19 percent. Vyplýva to z najnovších údajov o spotrebiteľskej inflácii. Časť rastu cien je spôsobená klimatickými šokmi, no ceny v USA ovplyvnili aj 50-percentné clá, ktoré Trump tento rok uvalil na mnohé produkty z Brazílie.
Bessent v rozhovore pre Fox News povedal, že domácnosti môžu očakávať oznámenie v nasledujúcich dňoch týkajúce sa produktov, ktoré sa v USA nepestujú, vrátane kávy, banánov a iného ovocia. Podrobnosti zatiaľ neposkytol, no Trump už skôr uviedol, že „niektoré clá znížime.“
Podľa správy amerického ministerstva poľnohospodárstva v roku 2024 pochádzalo 85 % čerstvých banánov dovážaných do USA zo štyroch krajín, a to z Guatemaly, Ekvádoru, Kostariky a Hondurasu. V ostatných mesiacoch však všetky tieto krajiny čelia dodatočným clám vo výške 10 alebo 15 %.
