Huliak vymenil za vyše týždeň viac než štyri desiatky ľudí, z ministerstva podľa svojich slov spravil odborný úrad – VIDEO

31.5.2025 (SITA.sk) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak vymenil na rezorte 43 ľudí za 1,5 týždňa. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA. Podľa jeho slov už toto ministerstvo nie je „politických odkladiskom“ a prišli sem odborníci. Huliak sa zároveň pridal ku kritike slovenskej prezentácie na svetovej výstave Expo 2025 v Osake . Označil ju za katastrofálnu a nevylúčil trestnoprávnu zodpovednosť.„Ja som prvý prišiel na to, čo sa stalo v Osake a prvý som vyvodil dôsledky z toho, že po troch dňoch môjho pôsobenia na ministerstve išla generálna riaditeľka preč,“ uviedol. Poukázal na to, že čoskoro má navštíviť rezort cestového ruchu a športu premiér Robert Fico Smer-SD ), ktorému odprezentuje odpočet svojej práce za necelých sto dní. Huliak je presvedčený, že už sa má čím pochváliť.Minister zároveň podotkol, že ministerstvo už pod jeho vedením kompletne prekopalo a naštartovalo organizáciu Slovakia Travel, ktorá doteraz propagovala len Bratislavu. Problémom Slovákov podľa neho je, že sa nevieme predať. „My 90 percent robíme a 10 percent sa prezentujeme,“ poukázal. Podľa neho treba v prvom rade znížiť byrokraciu, umožniť čerpanie peňazí z výziev v plnej možnej miere a urobiť výzvy čo najdostupnejšie.V cestovnom ruchu na Slovensku podľa neho netreba „objavovať teplú vodu“, ale stačí otvoriť kohútik a tečie. „Veď vezmime si z okolitých štátov to najlepšie, čo majú – veď tu máme fantastický agroturizmus, gasthofy a predaj z dvora v susednom Rakúsku. Máme tu fantastické sprístupnenie hradov, zámkov a ich rekonštrukcie v Česku. Máme tu vínne cesty v Maďarsku, poľský agroturizmus. Hovorím, treba otvoriť oči, implementovať k nám a využiť naše prírodné krásy, naše kultúrne bohatstvo,“ povedal Huliak.