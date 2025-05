Armáda podľa vlády rastie, no Karas tvrdí opak: Za číslami sa skrýva chaos, nepravdy a presuny z polície

Rovnako platení policajti môžu spôsobiť odliv vojakov

31.5.2025 (SITA.sk) - Nárast počtu príslušníkov ozbrojených síl nevypovedá o stabilite. V skutočnosti ide o dočasný efekt spôsobený nadsluhovaním a prestupmi z policajných zložiek, v ktorých sa zarába výrazne menej.Tvrdí to podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Viliam Karas po tom, ako v závere týždňa minister obrany Robert Kaliňák spolu s premiérom Robertom Ficom predstavili stav obranných zložiek a vojenskej infraštruktúry Slovenska po kontrolnom dni na ministerstve. Upozorňuje, že medzi ich vyhláseniami a realitou je veľká medzera a čísla pôsobia optimisticky len na papieri."Ak sa platy policajtov vyrovnajú tým vojenským, dôjde k útlmu náboru a možno aj k výmene trendu, ktorý povedie k odchodom vojakov do policajných zložiek," odhaduje bývalý minister spravodlivosti Karas. Poukazuje aj na vyjadrenia predsedu vlády o príplatkoch pre vojakov za znalosť cudzích jazykov, ktoré označil za nepravdivé."Vojak, ktorý ovláda cudzí jazyk, nemá nárok na žiadny príplatok, teda to, čo na tlačovej konferencii prezentoval premiér, jednoducho nie je pravda," uvádza Karas a vysvetľuje, že vojakom sa iba prepláca jazykový kurz v civilnom prostredí.Na tlačovej konferencii zavádzal podľa Karasa aj minister obrany, a to v prípade odmien za nasadenie armády počas krízovej situácie spojenej so slintačkou a krívačkou . "Minister Kaliňák zavádza, keď tvrdí, že vojaci boli za slintačku a krívačku odmenení lepšie než počas pandémie COVID-19 . Realita je iná, za náročnú službu dostali okolo 200 eur v hrubom, kým počas pandémie prišli vojakom nie menej ako dve odmeny vo výške cez 1 000 eur a mnohé ďalšie, nižšie odmeny," zdôraznil Karas.Vojaci pritom podľa neho čelili neprehľadnému presúvaniu po Slovensku a základné potreby pre vojakov neboli absolútne zvládnuté. KDH podporuje obnovenie prestíže ženijných jednotiek. Ak však majú byť nasadzované v krízovom manažmente, musí to byť podľa neho sprevádzané jasným plánom, vybavením a dôstojným prístupom k vojakom.Najzávažnejším zavádzaním, ktoré odznelo na štvrtkovej tlačovej konferencii, sa však podľa Karasa týka výstavby infraštruktúry duálneho využitia. Rezort obrany podľa neho verí, že peniaze, ktoré minie na výstavbu nemocnice v Prešove, si bude môcť započítať do nákladov na obranu, a tak naplniť záväzok voči NATO "Kaliňák hovorí o započítaní duálnych projektov do nákladov na obranu, no sám priznáva, že tento prístup ešte len chce presadzovať' v NATO. Žiadna záruka schválenia teda zrejme neexistuje," upozornil Karas. Pripomína tiež, že prešovská nemocnica má byť dokončená krátko pred voľbami v roku 2027.