Huliakov názor nereprezentuje politiku strany a je vytrhnutý z kontextu, uviedla SNS

Fungovanie medzinárodných organizácií

Názor nie je možné chápať ako postoj SNS

22.10.2023 (SITA.sk) - Názor Rudolfa Huliaka nereprezentuje politiku Slovenskej národnej strany (SNS) a je vytrhnutý z kontextu. Národniari to uviedli vo svojom stanovisku k Huliakovým vyjadreniam o referende o vystúpení Slovenska z euroatlantických štruktúr, ktoré počas víkendu zazneli v relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy.Zdôraznili tiež, že Huliakovi neberú jeho individuálny názor. „Slovenská národná strana vyhlasuje, že nikdy nemala vo svojom programe, ani nemieni mať v programe inciatívu povinného referenda vystúpenia z medzinárodných organizácií, ktorých je Slovensko členom," uviedol politický subjekt vo svojom vyjadrení.Dodal, že SNS je za reformu Európskej únie (EÚ) i za vylepšenie fungovania Severoatlantickej aliancie (NATO) , a teda chcú zlepšovať fungovanie už existujúcich medzinárodných organizácií.„V súvislosti s vyhlásením pána poslanca Huliaka uvádzame, že ide o jeho individuálny názor vytrhnutý z kontextu," dodali národniari a zdôraznili, že podmienkou účasti na kandidátnej listine SNS bolo rešpektovanie pozície Slovenska v medzinárodných štruktúrach, a to pre všetkých poslancov.SNS ale poznamenáva, že rešpektujú individuálny názor každého poslanca, no ten podľa strany nie je možné chápať ako postoj SNS.„Veríme, že v programovom vyhlásení nájdeme zhodu a prienik v citlivých oblastiach, a že si každý z poslancov koalície uvedomí, že základom fungovania koalície je politický kompromis, nie hádky a hľadanie rozdielov. To, čo nás musí spojiť je vytvorenie novej vlády, ktorá nahradí vládu Ódora a prezidentky Čaputovej," uzavrela strana.