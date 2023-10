Bomba v jednom z hotelov v Tatranskej Lomnici sa nepotvrdila, personál vedel ako sa má zachovať

aktualizované 22. októbra 2023, 15:32



22.10.2023 (SITA.sk) -V jednom z hotelov v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách niekto nahlásil bombu, ktorá sa však nepotvrdila.Výhražnú správu dostali zamestnanci hotela Lomnica v sobotu 21. októbra podvečer.Ako v tlačovej správe informovala marketingová riaditeľka Katarína Žídek Gaťášová, okamžite bola privolaná polícia i hasiči. Hostí evakuovali do sesterskej prevádzky reštaurácie Kuszmannov bazár, kde sa o nich postaral personál hotela.Po pyrotechnickej prehliadke vykonanej políciou spolu so psovodom a psom špecializovaným na vyhľadávanie výbušnín, ktorá nepreukázala prítomnosť výbušnín, sa mohli bezpečne vrátiť do izieb.„Personál má jasne stanovené pravidlá, ako sa má v podobných situáciách zachovať a cvičenia evakuácie hotela prebiehajú na pravidelnej báze. Veľmi nás mrzí, čo sa stalo, v prvom rade ide však o bezpečnosť hostí, ktorých sme museli okamžite evakuovať z hotela. Všetci boli vo veľmi krátkom čase umiestnení v našej ďalšej prevádzke, v neďalekej reštaurácii Kuszmannov bazár, kde sme sa o nich náležite postarali. Rodine s malým dieťaťom bol k dispozícii apartmán," uviedol člen predstavenstva Mores Resort a.s., ktorá je majiteľom Hotela Lomnica a reštaurácie Kuszmannov bazár v Tatranskej Lomnici Peter Mudrý Doplnil, že v prípade, ak by bezpečnostné práce pokračovali i po polnoci, hostia mali zaistené ubytovanie v okolitých hoteloch, no do izieb sa bezpečne mohli vrátiť krátko pred 23:00. „V tomto prípade sa bude polícia zaoberať podozrením na skutok šírenia poplašnej správy, “ uzavrel Mudrý.