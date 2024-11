Huliakovci sa odmietajú zúčastniť na otvorení schôdze parlamentu, kým nebudú splnené sľúbené dohody

Hlasovanie podľa vedomia a svedomia

Dohoda Koaličnej rady

Spoločný postup počas parlamentnej schôdze

26.11.2024 (SITA.sk) - Nezaradení poslanci Rudolf Huliak Pavol Ľupták z Národnej koalície sa v utorok nezúčastnia na otvorení schôdze parlamentu. Uviedol to Rudolf Huliak na sociálnej sieti Telegram.„Kým nebudú splnené dohody, ktoré nám boli dané, nezúčastníme sa na otvorení najbližšej schôdze parlamentu. Pán (Tomáš) Taraba a pán (Andrej) Danko sa vyjadrili, že nás nepotrebujú a tvrdia, že majú dostatočný počet poslancov,“ napísal. Huliak zároveň dodal, že navrhnutý štátny rozpočet považujú za antisociálny, preto ho budú pripomienkovať a navrhovať zmeny prostredníctvom poslaneckých návrhov.„Okrem toho budeme trvať na tom, aby sa 20 miliónov eur, ktoré dal Andrej Danko do Šamorína na jednu športovú halu, prerozdelilo do obcí s počtom do 5 000 obyvateľov, pretože ľudí trápia iné problémy ako vrtochy Andreja Danka o organizovaní olympijských hier na Slovenku,“ uviedol Huliak. V parlamente chcú traja nezaradení poslanci hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, čo je zakotvené v Ústave SR.„Budeme sa snažiť prehliadnuť vyhrážky Koaličnej rady ústavným činiteľom o trestnoprávnych dopadoch na naše slobodné hlasovanie, pretože skôr toto by malo byť predmetom pre skúmanie orgánov činných v trestnom konaní,“ dodal Huliak.Strany vládnej koalície Smer SNS sa v pondelok na Koaličnej rade zhodli na tom, že koaličná dohoda je platná a vláda pozostáva len z politických subjektov, ktoré prešli legitímne voľbami. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) po rokovaní Koaličnej rady. Podľa jeho slov sa teda nič meniť nebude.„Ak sa ktokoľvek chce legitímne podieľať na vládnutí, čo je prirodzeným právom koaličných poslancov, musí byť členom jedného z poslaneckých klubov vládnej koalície,“ dodal Taraba s tým, že dohody o podpore akýchkoľvek zákonov mimo rámec koaličnej dohody za výmenu funkcií by skôr zakladali otázku trestnoprávnej roviny korupcie.„Som rád, že všetky koaličné politické strany toto jednoznačne odmietajú,“ vyhlásil Taraba. Úrad vlády po Koaličnej rade informoval, že sa dohodli na spoločnom postupe počas schôdze parlamentu, ktorá sa začne v utorok 26. novembra.„Koaličná rada skonštatovala, že vládna koalícia disponuje parlamentnou väčšinou potrebnou na schvaľovanie návrhov zákonov, personálnych návrhov a návrhov uznesení obsiahnutých v návrhu programu schôdze,“ informoval Úrad vlády SR. Koaličná rada sa tiež zhodla na tom, že základom pre rokovanie o akejkoľvek podobe účasti Huliaka, Ševčíka a Ľuptáka na vládnej moci je návrat týchto poslancov do klubu Slovenskej národnej strany