Udržateľný cestovný ruch: budúcnosť, ktorá spája komunity a prírodu

26.11.2024 (SITA.sk) - Udržateľný cestovný ruch sa čoraz viac dostáva do popredia ako nástroj, ktorý umožňuje miestnym komunitám rozvíjať svoje jedinečné zdroje a zároveň chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo. Ako efektívne identifikovať a využiť tieto zdroje, zabezpečiť spoluprácu rôznych aktérov a pritom zachovať rovnováhu medzi ekonomickými a environmentálnymi potrebami?Tieto a ďalšie otázky boli hlavným predmetom diskusie na konferencii s názvom, ktorá sa konala 25. novembra 2024 v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou expertov z Nórskej Univerzity College for Green Development (HGUt) a Katedry cestovného ruchu Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA).Kľúčom k úspechu komunitného cestovného ruchu je zapojenie miestnych obyvateľov už od samého začiatku. Rhys Evans, odborník na rozvoj miestnych komunít, zdôrazňuje: "Je nevyhnutné, aby sme miestnym obyvateľom poskytli príležitosti zapojiť sa do mapovania a inventarizácie miestnych zdrojov, a to prostredníctvom modelov, akým je Asset-based Rural Community Development. Len tak zabezpečíme, že miestne vedomosti a zdroje budú plne začlenené do rozvojového procesu." Tento prístup umožňuje vyzdvihnúť autentickosť a jedinečnosť lokality, čo je základom pre atraktívny cestovný ruch.Efektívna spolupráca medzi komunitou, podnikateľmi a verejnými inštitúciami je ďalším dôležitým krokom. Rhys Evans uvádza: "Lokálne podniky majú svoje korene v tej istej pôde ako komunita. Ak spojíme ich záujmy s komunitným plánovaním, môžeme vytvoriť cestovný ruch, ktorý prináša prospech všetkým zúčastneným." Programy ako "Crash Course in Visitor Management" môžu pomôcť tieto prepojenia posilniť, čím zabezpečia, že turistické aktivity budú v súlade s potrebami komunity.Udržateľnosť je možná iba vtedy, ak sa ekonomický rozvoj bude opierať o ochranu prírody. Rhys Evans varuje: "Musíme pochopiť, že environmentálne zdroje sú nenahraditeľné aktíva. Ak ich nechránime, ohrozíme dlhodobý úspech nášho snaženia." Vysvetlil, ako integrovať ochranu prírody do plánovania a zabezpečiť, že hospodársky rast nebude na úkor environmentálnych hodnôt.Dnešní turisti, najmä mladí, vyhľadávajú autentické zážitky, ktoré im umožňujú bližšie spoznať miestnu kultúru. Evans zdôrazňuje potenciál tejto skupiny: "Nárast zážitkovej ekonomiky a sociálnych médií posúva komunitný cestovný ruch do popredia záujmu. Mladí ľudia ocenia, ak ich cestovanie prispieva k udržateľnosti a podpore miestnych komunít."Na zabezpečenie dlhodobého úspechu je potrebné, aby miestna komunita hrala aktívnu rolu v plánovaní turizmu. "Miestni obyvatelia musia byť zapojení od začiatku. Ich účasť zabezpečí, že výsledné projekty budú rešpektovať potreby a obavy celej komunity.", dodáva Evans.Konferencia priniesla množstvo inšpiratívnych nápadov a ukázala, že udržateľný cestovný ruch je viac než len ekonomický prínos. Predstavuje cestu k harmónii medzi človekom a prírodou a zároveň ponúka model, ktorý môže byť inšpiráciou pre ďalšie generácie.Tento projekt je financovaný prostredníctvom Fondu pre bilaterálne vzťahy z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pod gesciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.Informačný servis