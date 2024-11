Huliakovi bol sľúbený post ministra životného prostredia. Za moju ústretovosť ma bijú palicou a Danko ma chce vohnať k opozícii, tvrdí

Vláda mu dala košom

Premiér zabudol na dohody

Huliak bol nominantom na post ministra životného prostredia

26.11.2024 (SITA.sk) - Nezaradený poslanec Rudolf Huliak hovorí, že mu bol sľúbený post ministra životného prostredia a vyžadovanie plnenia sľubov a dohôd nie je vydieraním."Za moju ústretovosť pri ustúpení z priznaného postu ministra životného prostredia, veľkorysosť a umožnenie vytvorenia ďalšej vlády Roberta Fica ma tu bijú palicou a vyhrážajú sa mi trestnoprávnou zodpovednosťou? Poslanec Národnej rady SR má hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia! Pýtam sa, o čo ide Andrejovi Dankovi ? Svojím konaním a správaním ma chce vohnať k opozícii," uviedol v utorok Huliak vo svojom stanovisku.Rudolf Huliak vystúpil spolu s dvoma poslancami z klubu Slovenskej národnej strany (SNS) , a za podporu vlády žiadal jedno ministerstvo z portfólia SNS, prioritne rezort životného prostredia . Vláda mu však dala košom a premiér Smer-SD ) mu odkázal, že odmieta akékoľvek politické vydieranie. Koaličná rada sa v pondelok zhodla na tom, že dohody o podpore akýchkoľvek zákonov mimo rámec koaličnej dohody za výmenu funkcií by skôr zakladali otázku trestnoprávnej roviny korupcie.Zároveň skonštatovala, že základom pre rokovanie o akejkoľvek podobe účasti Huliaka, Ševčíka Ľuptáka na vládnej moci je návrat týchto poslancov do klubu SNS. Huliak na to reagoval, že sa nezúčastnia otvorenia utorkovej schôdze parlamente a hlasovať budú podľa svojho svedomia."Pán premiér zabudol na dohody pri formovaní jeho vládneho kabinetu? Svojím postojom napĺňa slovenské porekadlo – Za dobrotu na žobrotu. Zároveň dáva odkaz verejnosti, že ľudia, ktorí vyžadujú dodržiavanie dohôd, majú byť trestaní," myslí si Huliak. Argumentuje tým, že "huliakovci" priniesli takmer 111-tisíc hlasov a bez nich by SNS dnes nebola v parlamente ani vo vláde."Verím v kvalitné právne vzdelanie najvyšších predstaviteľov tohto štátu, a dokonca aj Andreja Danka, a že sa mi prestanú vyhrážať," dodal Huliak.V čase formovania vlády Roberta Fica bol Rudolf nominantom na post ministra životného prostredia, prezidentka Zuzana Čaputová ho však nevymenovala."Neskôr prišla dohoda, že náhradný nominant bude Tomáš Taraba , ale len dočasne, do zvolenia nového prezidenta. V tejto súvislosti sa zároveň treba zamyslieť, prečo Tomáš Taraba prezidentke Čaputovej vyhovoval a Rudolf Huliak nie. Hlavný dôvod bol, že sa proti mne spojili environmentálne mimovládky, ktoré vedeli, že po nástupe do funkcie budem prehodnocovať ich financovanie," povedal Huliak.