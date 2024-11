Eštokovo ministerstvo už zaplatilo pokutu za postup vo veci „čurillovcov“, podľa Holečkovej tak priznalo porušenie zákona (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Úrad na ochranu oznamovateľov uložil rezortu vnútra začiatkom leta pokutu vo výške 90-tisíc eur. Dôvodom podľa úradu bolo, že ministerstvo postavilo príslušníkov bývalej Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu ako chránených oznamovateľov mimo službu bez predchádzajúceho súhlasu tohto úradu. Policajti získali štatút chránených oznamovateľov na základe rozhodnutia prokurátorov, ktorí dozorovali kauzu Rozuzlenie

26.11.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra 13. novembra zaplatilo pokutu 90-tisíc eur, ktorú jej uložil Úrad na ochranu oznamovateľov za to, že minister Hlas-SD ) postavil mimo služby skupinu policajtov známych ako " čurillovci ".Ako ďalej uviedla opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková , rezort tak priznal, že porušil zákon. Šutaj Eštok by mal preto podľa Holečkovej odstúpiť a pokutu zaplatiť z vlastných peňazí."Matúš Šutaj Eštok dobre vedel, že porušuje zákon. Nebral však na to ohľad, lebo chcel chrániť svojich kamarátov, oligarchov v pozadí vládnych strán," vyhlásila nezaradená poslankyňa.