Nedeľa 4.1.2026
Meniny má Drahoslav
Denník - Správy
04. januára 2026
Huliakovo ministerstvo podporilo pohyb seniorov, Jednota dôchodcov získala 120-tisíc eur
Dôchodcovia získali 120-tisícovú podporu pre pohybové aktivity. Informovala o tom Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS). Ako ...
4.1.2026 (SITA.sk) - Dôchodcovia získali 120-tisícovú podporu pre pohybové aktivity. Informovala o tom Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS). Ako spresnila, finančné prostriedky na podporu pohybových a športových aktivít seniorov boli úspešne poskytnuté všetkých ôsmim krajským organizáciám JDS. Každý kraj pritom získal po 15-tisíc eur. Dokopy tak dôchodcovia na na podporu pohybu získali 120-tisíc eur.
„Tieto prostriedky výrazne pomôžu pri organizácii okresných a krajských športových hier seniorov, ktoré sa každoročne konajú vo všetkých okresoch Slovenska, ako aj pri celoslovenských športových hrách seniorov. Zároveň budú využité aj na ďalšie športové, pohybové a rekreačné aktivity, spoločné cvičenia či zabezpečenie základného zázemia športových podujatí, ako je prenájom športovísk, základné občerstvenie, pitný režim a ocenenia (účastnícke diplomy, medaile) pre účastníkov," spresnila JDS, ktorá združuje desaťtisíce aktívnych seniorov, ktorí si svoje športové podujatia dlhodobo organizujú prevažne z vlastných zdrojov a členských príspevkov.
Táto pomoc je tak podľa slov JDS mimoriadne dôležitá, keďže umožní skvalitniť podujatia, rozšíriť ich dostupnosť a odbremeniť seniorov od finančnej záťaže, ktorú doteraz často znášali sami.
Podpora smerovala od ministerstva cestovného ruchu a športu a tiež spoločnosti TIPOS. Deklarovali súčasne záväzok, že táto podpora bude dlhodobá a každoročná. JDS ubezpečila, že poskytnuté peniaze bude využívať zodpovedne, transparentne a v prospech svojich členov, s cieľom podporovať zdravie, pohyb, radosť zo stretnutí a aktívne starnutie.
Zdroj: SITA.sk - Huliakovo ministerstvo podporilo pohyb seniorov, Jednota dôchodcov získala 120-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
