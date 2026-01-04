Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 4.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

04. januára 2026

Huliakovo ministerstvo podporilo pohyb seniorov, Jednota dôchodcov získala 120-tisíc eur


Tagy: Dôchodcovia Dôchodcovia na Slovensku

Dôchodcovia získali 120-tisícovú podporu pre pohybové aktivity. Informovala o tom Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS). Ako ...



Zdieľať
4.1.2026 (SITA.sk) - Dôchodcovia získali 120-tisícovú podporu pre pohybové aktivity. Informovala o tom Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS). Ako spresnila, finančné prostriedky na podporu pohybových a športových aktivít seniorov boli úspešne poskytnuté všetkých ôsmim krajským organizáciám JDS. Každý kraj pritom získal po 15-tisíc eur. Dokopy tak dôchodcovia na na podporu pohybu získali 120-tisíc eur.


„Tieto prostriedky výrazne pomôžu pri organizácii okresných a krajských športových hier seniorov, ktoré sa každoročne konajú vo všetkých okresoch Slovenska, ako aj pri celoslovenských športových hrách seniorov. Zároveň budú využité aj na ďalšie športové, pohybové a rekreačné aktivity, spoločné cvičenia či zabezpečenie základného zázemia športových podujatí, ako je prenájom športovísk, základné občerstvenie, pitný režim a ocenenia (účastnícke diplomy, medaile) pre účastníkov," spresnila JDS, ktorá združuje desaťtisíce aktívnych seniorov, ktorí si svoje športové podujatia dlhodobo organizujú prevažne z vlastných zdrojov a členských príspevkov.

Táto pomoc je tak podľa slov JDS mimoriadne dôležitá, keďže umožní skvalitniť podujatia, rozšíriť ich dostupnosť a odbremeniť seniorov od finančnej záťaže, ktorú doteraz často znášali sami.

Podpora smerovala od ministerstva cestovného ruchu a športu a tiež spoločnosti TIPOS. Deklarovali súčasne záväzok, že táto podpora bude dlhodobá a každoročná. JDS ubezpečila, že poskytnuté peniaze bude využívať zodpovedne, transparentne a v prospech svojich členov, s cieľom podporovať zdravie, pohyb, radosť zo stretnutí a aktívne starnutie.


Zdroj: SITA.sk - Huliakovo ministerstvo podporilo pohyb seniorov, Jednota dôchodcov získala 120-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dôchodcovia Dôchodcovia na Slovensku
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Novelizácia Trestného zákona reagovala na neudržateľný stav v justícii, tresty boli niekedy až drakonické, tvrdí Susko

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 