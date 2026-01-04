|
Nedeľa 4.1.2026
Meniny má Drahoslav
Denník - Správy
04. januára 2026
Fico oceňuje, že Trump pri akcii vo Venezuele neargumentoval ľudskými právami, „americké ropné dobrodružstvo“ však odsudzuje
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) oceňuje, že Donald Trump neodôvodnil svoju akciu vo Venezuele ...
4.1.2026 (SITA.sk) - Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) oceňuje, že Donald Trump neodôvodnil svoju akciu vo Venezuele potrebou šíriť ľudské práva, ako to robili predošlé americké administratívy.
Ako uviedol vo zverejnenom videu, americký prezident hovoril otvorene o kontrole nad venezuelskou ropou a ropným priemyslom. „A potom už platí to staré známe: kto chce psa byť, palicu si nájde," skonštatoval Fico v súvislosti s argumentácou USA, prečo zadržali prezidenta Nicolasa Madura.
Ako ďalej uviedol, v súvislosti s touto situáciou nemôže Slovensko urobiť nič. Pripomenul pri tom, že momentálne je na podpis pripravená medzivládna dohoda medzi SR a USA o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. „Na ktorej nám záleží, prezože chceme stavať úplne nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach," zdôraznil Fico. Napriek tomu podľa vlastných slov musí „dalšie americké ropné dobrodružstvo" odsúdiť. „Aj za cenu, že tento môj jasný a konzistentný postoj môže na určitý čas politiky zhoršiť slovensko-americké vzťahy," skonštatoval premiér.
Fico zároveň vyhlásil, že že na rozdiel od Slovenska môže silný postoj k situácii zaujať Európska únia. „Dlhé roky volám po tom, aby mala únia vlastnú zahraničnú politiku," vyhlásil predseda vlády. Keby únia podľa Fica riadne využívala svoj potenciál, jej hlas by často mohol viesť k náprave hrubého ignorovania medzinárodného práva. „Tvrdé postoje únie by mohli mať dokonca istý preventívny účinok a odstašiť pokušiteľov o dobrodružstvá na medzinárodnej scéne," dodal Fico.
