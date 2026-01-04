Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. januára 2026

Fico oceňuje, že Trump pri akcii vo Venezuele neargumentoval ľudskými právami, „americké ropné dobrodružstvo“ však odsudzuje


Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) oceňuje, že Donald Trump neodôvodnil svoju akciu vo Venezuele ...



premier robert fico sa vo videu na socianej sieti facebook vyjadril k americkej operacii vo venezuele 676x469 4.1.2026 (SITA.sk) - Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) oceňuje, že Donald Trump neodôvodnil svoju akciu vo Venezuele potrebou šíriť ľudské práva, ako to robili predošlé americké administratívy.


Ako uviedol vo zverejnenom videu, americký prezident hovoril otvorene o kontrole nad venezuelskou ropou a ropným priemyslom. „A potom už platí to staré známe: kto chce psa byť, palicu si nájde," skonštatoval Fico v súvislosti s argumentácou USA, prečo zadržali prezidenta Nicolasa Madura.

Ako ďalej uviedol, v súvislosti s touto situáciou nemôže Slovensko urobiť nič. Pripomenul pri tom, že momentálne je na podpis pripravená medzivládna dohoda medzi SR a USA o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. „Na ktorej nám záleží, prezože chceme stavať úplne nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach," zdôraznil Fico. Napriek tomu podľa vlastných slov musí „dalšie americké ropné dobrodružstvo" odsúdiť. „Aj za cenu, že tento môj jasný a konzistentný postoj môže na určitý čas politiky zhoršiť slovensko-americké vzťahy," skonštatoval premiér.

Fico zároveň vyhlásil, že že na rozdiel od Slovenska môže silný postoj k situácii zaujať Európska únia. „Dlhé roky volám po tom, aby mala únia vlastnú zahraničnú politiku," vyhlásil predseda vlády. Keby únia podľa Fica riadne využívala svoj potenciál, jej hlas by často mohol viesť k náprave hrubého ignorovania medzinárodného práva. „Tvrdé postoje únie by mohli mať dokonca istý preventívny účinok a odstašiť pokušiteľov o dobrodružstvá na medzinárodnej scéne," dodal Fico.

Zdroj: SITA.sk - Fico oceňuje, že Trump pri akcii vo Venezuele neargumentoval ľudskými právami, „americké ropné dobrodružstvo“ však odsudzuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Operácia USA vo Venezuele a zadržanie prezidenta Nicolása Madura Premiér Slovenskej republiky Venezuelský prezident
