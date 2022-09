Hull, Mikita, Jordan, Pippen a ďalší, číslo 81 Mariána Hossu bude pod strechou United Center v exkluzívnej spoločnosti

Hossa ako ôsmy do partie

Tri finálové série v troch tímoch

Pôvodný termín rozlúčky odložili

Spolupráca by mala pokračovať

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Klub zámorskej hokejovej NHL Chicago Blackhawks ešte v apríli informoval, že počas sezóny 2022/2023 na znak úcty k slovenskému útočníkovi Mariánovi Hossovi vyradí z používania jeho číslo 81 a veľká vlajka s menom Mariána Hossu poputuje pod strechu štadióna United Center.Známy je už aj presný termín tejto slávnosti, uskutoční sa 20. novembra v domácom súboji Blackhawks proti Pittsburghu Penguins V minulosti sa takej pocty dostalo len siedmim hráčom - brankárom Glennovi Hallovi (č. 1), Tonymu Espositovi (35), obrancom Pierrovi Pilotemu, Keithovi Magnusonovi (obaja č. 3) či útočníkom Bobbymu Hullovi (9), Denisovi Savardovi (18) a Stanovi Mikitovi (21).Počas minulej sezóny dal Marián Hossa definitívnu bodku za pôsobením v zámorskej hokejovej NHL aj celou kariérou.V USA vtedy podpísal symbolický kontrakt na jeden deň s Chicagom Blackhawks, v ktorom strávil osem úspešných sezón a trikrát mu pomohol k zisku Stanleyho pohára (2010, 2013 a 2015).Keďže aktívnym hráčom nie je od leta 2017, vlani v novembri ho už uviedli aj do Siene slávy zámorského hokeja v kanadskom Toronte. Od pokračovania v kariére ho odstavili kožné problémy."Organizácia Blackhawks a mesto Chicago majú v mojom srdci výnimočné miesto. Vybrať si tento klub v roku 2009 bolo najlepšie rozhodnutie, aké som kedy spravil. Ukončiť kariéru ako hráč Blackhawks bude splneným snom, nedokážem si predstaviť krajšiu rozlúčku," povedal Hossa v apríli a poznamenal tiež: "Ako dieťa snívate, že si zahráte v NHL, najlepšej lige na svete. Potom máte za cieľ získať Stanleyho pohár. Asi nikto si nedá métu, že raz chce mať vlajku pod strechou štadióna či byť v Sieni slávy, no za tie roky sa asi moja hra niekomu fakt páčila. Mal som šťastie, že som hral s množstvom skvelých hokejistov a pôsobil pod výbornými trénermi. Ďakujem im za to. Skutočnosť, že klub vyradí moje číslo, je skvelá správa pre mňa aj celú rodinu. Som očarený, ešte stále si to naplno neuvedomujem. Je to nádherné."Marián Hossa okrem toho, že v NHL získal najprestížnejšiu klubovú trofej na svete trikrát v drese Chicaga Blackhawks, si vo finále si zahral aj ako hráč Detroitu Red Wings a práve spomenutého Pittsburghu Penguins Stále je jediný hokejista, ktorý sa dostal do troch finálových sérií v jednom slede v dresoch troch rôznych tímov.Dovedna počas kariéry v zámorskej profilige nazbieral 1134 bodov v 1309 zápasoch základnej časti, keď nastrieľal 525 gólov a pridal k nim 609 asistencií.Bol 44. hráčom histórie, ktorý prekonal hranicu 500 gólov a 80. hokejistom s minimálne 1000 bodmi na konte.V play-off pridal 205 štartov a v nich 52 presných zásahov aj 97 gólových prihrávok. V kariére síce nepokračoval od leta 2017, no kontrakt v profilige mal do leta 2021 a patril Arizone Coyotes Pôvodne sa rozlúčka s Mariánom Hossom mala konať ešte v prvej polovici novembra pred jeho uvedením do Siene slávy zámorského hokeja, no vedenie Blackhawks oslavu odložilo, keďže v tom čase zámorskou súťažou lomcovala kauza sexuálneho obťažovania Kylea Beacha z roku 2010 vtedajším videotrénerom Bradom Aldrichom.V budúcnosti by mal Marián Hossa pracovať pre organizáciu Blackhawks. V jari prezradil, že debaty na túto tému už prebehli, no žiadna definitíva ešte nepadla."Vždy sa rád vraciam do tohto mesta a spolupracujem s Blackhawks v istých oblastiach, no ešte sme nedospeli k dohode, čo presne by to malo byť. Viem však, že nejaká spolupráca tam bude. Už sa na to teším a až budú známe detaily, rád sa s nimi podelím," povedal bývalý slovenský hokejista.Viac o možnej spolupráci možno bude známe v novembri, keď veľká vlajka s menom Mariána Hossu poputuje pod strechu štadióna.Okrem už uvedených hokejových mien bude Hossa "robiť spoločnosť" aj basketbalovým velikánom histórie Chicaga Bulls - Jerrymu Sloanovi, Bobovi Lovovi, Michaelovi Jordanovi Philovi Jacksonovi , Johnnymu Kerrovi a Jerrymu Krausemu.