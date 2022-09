Šéf francúzskeho futbalu čelí obvineniu zo sexuálneho obťažovania, ministerka športu nariadila vyšetrovanie futbalovej federácie

Federácia žaluje časopis

Oprášil fámy o dôchodku

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzska ministerka športu Amélie Oudéová-Castérová nariadila vyšetrovanie Francúzskej futbalovej federácie (FFF) po tom, ako jej prezident Noel Le Graet čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania.Ministerka sa v piatok ráno stretla s prezidentom FFF a následne informovala o vyšetrovaní, známom ako "audítorská a kontrolná misia", ktorú bude vykonávať štátny inšpekčný orgán zodpovedný za šport.Stretnutie prišlo deň po tom, čo federácia oznámila svoje rozhodnutie podať žalobu za ohováranie na časopis So Foot, ktorý začiatkom mesiaca informoval, že Le Graet údajne obťažoval niekoľko zamestnankýň FFF.Spomenutý športový magazín zverejnil šesťstranový článok, v ktorom citoval anonymné vyjadrenia bývalých a súčasných zamestnancov a nevhodné textové správy, ktoré vraj Le Graet posielal ženám. So Foot tiež opisoval údajnú toxickú kultúru vo federácii.Oudéová-Castérová uviedla, že vzala na vedomie, čo jej Le Graet povedal na ich spoločnom stretnutí.Povedala, že je "nevyhnutné, aby FFF pokračovala vo svojich aktivitách s absolútnym rešpektom voči všetkým zamestnancom, bez ohľadu na ich hierarchické postavenie".Ministerka taktiež vyzvala federáciu, aby "aktívne zabezpečovala prevenciu a boj proti všetkým formám diskriminácie a násilia vrátane sexistického a sexuálneho".Le Graet, ktorý má už 80 rokov, na obvinenia verejne nereagoval. V rozhovore pre denník L'Équipe tento týždeň oprášil fámy, že by mohol odísť do dôchodku po tohtoročných majstrovstvách sveta v Katare ešte pred koncom svojho mandátu, ktorý vyprší v roku 2024.