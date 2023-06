Humanitárni pracovníci nemohli zasahovať pri kolapse Kachovskej priehrady, OSN kritizuje Rusko

Pretrhnutie priehrady

Voda vyhnala ľudí z domovov

19.6.2023 (SITA.sk) - Organizácia Spojených národov (OSN) skritizovala Moskvu za to, že údajne odmieta povoliť prístup humanitárnym pracovníkom do Ruskom okupovaných oblastí zasiahnutých nedávnym kolapsom Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny.Humanitárna koordinátorka OSN pre Ukrajinu Denise Brown v nedeľu v noci vo vyhlásení uviedla, že kontaktovali Moskvu a Kyjev, keďže majú pod kontrolou časti Chersonskej oblasti, kde sa nachádza priehrada a nádrž, s cieľom riešiť „ničivú deštrukciu“ spôsobenú pretrhnutím, no ruská vláda zatiaľ odmietla ich „žiadosť o vstup do oblastí pod jej dočasnou vojenskou kontrolou“.„Vyzývame ruské úrady, aby konali v súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného humanitárneho práva,“ vyzvala Brown v stanovisku.Kachovská priehrada, ktorá leží na rieke Dnipro, sa pretrhla 6. júna. Voda z priehrady vyhnala ľudí z domovov, ohrozila dodávky elektriny a spôsobila environmentálnu katastrofu.Exkluzívne zábery z dronov a informácie, ktoré získala agentúra The Associated Press (AP), naznačujú, že Rusko malo prostriedky, motív a príležitosť vyhodiť priehradu, ktorú má pod kontrolou, do vzduchu. Niektorí analytici kolaps priehrady vnímajú ako pokus Ruska zmariť ukrajinskú protiofenzívu v Chersonskej oblasti.