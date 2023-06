Blinken sa stretol aj so Si Ťin-pchingom, snaží sa stabilizovať čínsko-americké vzťahy

aktualizované 19. júna, 13:07



Obe strany dosiahli pokrok

Otázka Taiwanu





Blinken je najvyššie postavený americký predstaviteľ, ktorý pricestoval do Číny, odkedy sa úradu prezidenta ujal Joe Biden. Je to tiež prvá cesta amerického ministra zahraničia do Číny za ostatných päť rokov.





19.6.2023 (SITA.sk) -Americký minister zahraničia Antony Blinken sa v pondelok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Stretnutie politikov bolo očakávanou súčasťou dvojdňovej návštevy Blinkena v Číne, zameranej na zmiernenie napätia v americko-čínskych vzťahoch, potvrdili ho však až krátko predtým.Na záberoch štátneho vysielateľa CCTV Si hovorí, že „obe strany sa dohodli napredovať so spoločnou dohodou, ktorú sme s prezidentom (Joeom) Bidenom dosiahli na Bali“. Prezidenti sa vlani na Bali dohodli, že Čína a USA musia udržiavať kontakty a podnikať kroky, aby sa vyhli neúmyselným konfliktom.Si tiež povedal, že obe strany dosiahli pokrok a dohody v „niektorých špecifických otázkach“, čo je podľa neho veľmi dobré. „Dúfam, že prostredníctvom tejto návštevy, pán minister, prispejete k stabilizácii čínsko-amerických vzťahov,“ dodal Si.Blinken sa už v nedeľu stretol s jeho čínskym rezortným kolegom Čchin Kangom, s ktorým rokoval takmer šesť hodín. Obe krajiny po ich stretnutí povedali, že sa dohodli na pokračovaní diskusií na vysokej úrovni. V pondelok sa Blinken stretol s najvyšším čínskym diplomatom Wangom I. Napriek ochote komunikovať, ktorú predstavitelia oboch krajín po rokovaniach avizovali, nič nenaznačuje, že by boli ochotné poľaviť v ich postojoch. Vzťahy krajín sú čoraz viac napäté v dôsledku série nezhôd, ktoré majú dôsledky pre globálnu bezpečnosť a stabilitu.Zoznam nezhôd a potenciálnych konfliktných bodov je dlhý a zahŕňa otázku Taiwanu, podmienky ľudských práv v Číne a Hongkongu alebo čínsku vojenskú asertivitu v Juhočínskom mori a ruskú vojnu na Ukrajine.Už skôr Blinken a ďalší americkí predstavitelia bagatelizovali vyhliadky na akékoľvek významné prelomy v najpálčivejších problémoch, ktorým krajiny čelia. Namiesto toho zdôraznili dôležitosť toho, aby Peking a Washington vytvorili a udržiavali lepšie komunikačné linky.